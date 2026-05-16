Италию на Евровидении 2026 в Вене представил Sal Da Vinci с композицией Per Sempre Sì. Право выступить на международной сцене артист завоевал после победы на фестивале в Сан-Ремо 2026, который определяет представителя Италии на конкурсе.

Финал фестиваля в Сан-Ремо в 2026 году оказался чрезвычайно напряженным, ведь в суперфинале соревновались пять исполнителей, а победа досталась Sal Da Vinci с минимальным отрывом от ближайшего конкурента. Именно поэтому его участие в Евровидении уже называют одним из самых обсуждаемых среди фанатов конкурса.

Италия на Евровидении 2026 автоматически проходит в гранд-финал, который продолжается 16 мая, поскольку она входит в так называемую Большую пятерку.

Кто такой Sal Da Vinci: биография представителя Италии на Евровидении 2026

Настоящее имя артиста Sal Da Vinci из Италии — Salvatore Michael Sorrentino. Он родился в 1969 году в Нью-Йорке во время гастрольного тура своего отца — популярного неаполитанского исполнителя и актера Mario Da Vinci. Впрочем, почти всю жизнь певец провел в Неаполе, который стал главным источником его музыкального стиля и творческого вдохновения.

На сцене Sal Da Vinci оказался еще в детстве — свое первое выступление он дал в семь лет. В течение 1980-х артист не только занимался музыкой, но и активно снимался в кино и работал в театре.

Широкую известность ему принесла победа в телевизионном музыкальном конкурсе Festival Italiano в 1994 году. После этого его творчество стало выходить далеко за пределы Италии, а некоторые композиции получили международные адаптации.

Важной частью карьеры Sal Da Vinci стали театральные постановки и мюзиклы. Особый успех имел мюзикл C’era una volta… Scugnizzi, где артист исполнял главную роль в течение нескольких лет.

За десятилетие творческой деятельности певец выпустил более десяти студийных альбомов, а в последние годы снова оказался в центре внимания благодаря хиту Rossetto e Caffè, который набрал сотни миллионов прослушиваний на цифровых платформах.

О чем песня Sal Da Vinci — Per Sempre Sì

Название Per Sempre Sì можно перевести как Навсегда да. Композиция построена вокруг истории двух людей, чьи отношения проходят путь от случайного знакомства до настоящей глубокой любви.

Песня рассказывает о чувстве, которое выдерживает трудности, время и испытания, а главным символом становится слово “да” — как обещание оставаться рядом несмотря ни на что.

В композиции чувствуется классический итальянский романтический стиль: теплое звучание, эмоциональный вокал и атмосфера, напоминающая старые неаполитанские баллады. Именно этим трек Sal Da Vinci заметно выделяется среди многих конкурсных песен 2026 года, где преобладают электроника и эксперименты.

Над созданием песни работала большая команда авторов, в числе которых и сам Sal Da Vinci. После релиза трек быстро вошел в число самых популярных композиций в Италии и попал в верхние строчки музыкальных чартов.

Чем песня Италии отличается от других

На фоне ярких шоу-номеров и экспериментальных постановок Евровидения-2026 итальянская заявка делает ставку прежде всего на эмоции, живой вокал и традиционную мелодичность.

Per Sempre Sì не построена на скандальности или провокации — наоборот, композиция апеллирует к теме искренней и зрелой любви. Сам Sal Da Vinci описывает ее как песню о любви без границ и предрассудков, которая может быть близка людям независимо от возраста или жизненного опыта.

Именно сочетание классической итальянской эстрады, неаполитанского настроения и многолетнего сценического опыта исполнителя делает Италию одной из самых узнаваемых участниц конкурса в этом году.

Sal Da Vinci — Per Sempre Sì: перевод песни

Все началось с самого начала

Я, который был для тебя просто незнакомцем

А потом стал королем с влюбленным сердцем

Ты — королева, теперь одетая в белое, невеста

Мы мечтали, как будем растить детей в большом доме

Преодолел все трудности

Потому что любовь — это еще не навсегда

Если вы не пережили сложные испытания вместе

И музыка зазвучит, и я буду ждать тебя здесь

Я подарю тебе самый лучший день

Мы с тобой вместе навсегда

Привязаны к той жизни, которая

Была бы бессмысленной без тебя

Нет смысла жить

С рукой на груди

Я обещаю тебе, видит Бог

Мы с тобой останемся

Отсюда навсегда останется только Да

Я понимаю, что будущее нам никому не известно

Но вместе с тобой оно меня не испугает, потому что

Мы построим все, но только не стену

Ссоримся и миримся в постели, а что в этом плохого?

И музыка заиграет, я буду петь для тебя

Я подарю тебе самый лучший день

Мы с тобой вместе навсегда

Привязаны к той жизни, которая

Была бы бессмысленной без тебя

Нет смысла жить

С рукой на груди

Я обещаю тебе, видит Бог

Мы с тобой останемся

Отсюда навсегда останется только Да

Только Да

За эти дни и тысячу других

Простое Да

Внутри этого слова — вечность

Мы с тобой вместе навсегда

Привязаны к той жизни, которая

Была бы бессмысленной без тебя

Нет смысла жить

С рукой на груди

Я обещаю тебе, видит Бог

Мы с тобой останемся

Всегда будет только Да

