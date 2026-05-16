Сразу несколько стран отказались от участия в юбилейном Евровидении 2026, которое сегодня завершается гранд-финалом в Вене.

Часть вещательных компаний объявила бойкот из-за решения Европейского вещательного союза оставить Израиль в числе участников конкурса, другие же объяснили свой отказ финансовыми трудностями или внутренними проблемами.

Среди тех, кто отказался от Евровидения 2026, — Ирландия, Испания, Нидерланды, Словения, Исландия, Андорра, Северная Македония, Словакия и Босния и Герцеговина.

Сейчас смотрят

Какие страны бойкотировали Евровидение 2026 из-за Израиля

Первыми о бойкоте объявили Ирландия, Испания, Нидерланды и Словения. Это произошло после Зимней Генеральной ассамблеи ЕМС в Женеве, где подтвердили участие Израиля в конкурсе 2026 года. Позже к ним присоединилась и Исландия.

Страны заявили, что не согласны с решением ЕМС не выносить вопрос об участии Израиля на отдельное голосование. Делегаты рассматривали лишь пакет изменений в правила конкурса, который в итоге поддержали 65% участников ассамблеи.

В частности, испанский вещатель RTVE сообщил, что не будет участвовать и не будет транслировать шоу. Президент компании Хосе Пабло Лопес заявил, что санкции в отношении Израиля должны обсуждаться исполнительными органами ЕМС.

Как бойкот повлиял на Евровидение 2026

Отказ сразу нескольких вещателей стал одним из крупнейших кризисов конкурса за последние годы. По официальным данным, только Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения обеспечили около 28,5 млн зрителей Евровидения 2025 — это примерно 17% всей аудитории шоу.

Еврофаны считают, что бойкот уже повлиял на телевизионные рейтинги и количество голосов в полуфиналах и финале, особенно учитывая, что в 2026 году конкурс отмечает 70-летие.

В то же время директор Евровидения Мартин Грин после волны отказов обратился к фанатам конкурса. Он заявил, что понимает реакцию зрителей на события на Ближнем Востоке, но подчеркнул: конкурс должен оставаться пространством, “где музыка объединяет людей независимо от их взглядов”.

Кто еще отказался от участия в Евровидении 2026

Еще часть стран отказалась от участия в конкурсе по другим причинам — преимущественно финансовым.

Северная Македония еще осенью 2025 года подтвердила, что не вернется на конкурс из-за ограниченного бюджета. Вещатель MRT заявил, что сосредоточится на локальных фестивалях и планирует возвращение в 2027 году.

Словакия также решила не возвращаться на Евровидение. В STVR объяснили, что расходы на участие, логистику и лицензионные взносы являются “непропорционально высокими” по сравнению с эффектом для общества.

Босния и Герцеговина продолжает оставаться вне конкурса из-за долгов перед ЕМС. Бывшая глава делегации Лейла Бабович объяснила, что возвращение возможно только после полного погашения задолженности.

Андорра также окончательно отказалась от возвращения на Евровидение 2026, хотя ранее обсуждала сотрудничество с каталонским вещателем TV3. В итоге вещатель RTVA заявил, что не будет участвовать в шоу и не будет работать над совместной заявкой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.