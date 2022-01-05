Стоимость Bitcoin может возрасти до $100 тыс., если и дальше будет увеличиваться количество инвесторов, вкладывающих средства в эту криптовалюту, а не в золото для защиты от обесценивания.

Такой прогноз дали в Goldman Sachs Group – одном из крупнейших в мире инвестиционных банков.

Согласно оценкам Goldman Sachs, криптовалюта Bitcoin продолжит отбирать долю рынка у золота, поскольку все больше инвесторов предпочитают инвестиции в нее.

По данным банка, рыночная капитализация Bitcoin сейчас составляет чуть меньше, чем $700 млрд. Эта криптовалюта занимает 20% рынка “средств сбережения”, который состоит из биткоинов и золота и используется для защиты денежных средств от обесценивания.

Стоимость золота, которое сейчас доступно для инвестиций, в Goldman Sachs оценивают в $2,6 трлн.

По прогнозу аналитиков банка, если гипотетически доля Bitcoin на рынке “средств сбережения” возрастет до 50% в течение следующих пяти лет, стоимость криптовалюты могла бы превысить $100 тыс.

А годовая доходность за указанный период составляла бы 17-18%.

Bitcoin в финансовых кругах уже называют “цифровым золотом”. В Goldman Sachs прогнозируют, что спрос на эту криптовалюту не исчезнет.

В среду, 5 января, стоимость Bitcoin превышает $46 тыс., о чем свидетельствуют данные профильных ресурсов CoinDesk и Coinbase.

В прошлом году рыночная стоимость криптовалюты выросла примерно на 60%. В ноябре 2021 года она достигла рекордной отметки почти в $69 тыс.

А с 2016 года стоимость Bitcoin выросла более чем на 4700%.