РФ перебросила в Казахстан подразделения, участвовавшие в агрессии против Украины

В Казахстан прибыли первые российские подразделения из состава так называемых миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщают прокремлевские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным международного разведывательного сообщества InformNapalm, РФ направила в Казахстан подразделения, участвовавшие в агрессии против Украины как во время операции по захвату и оккупации Крыма, так и в боевых действиях на Донбассе.

Речь идет о военных из 45-й отдельной бригады специального назначения ВВС, 98-й дивизии ВВС и войсках Центра специального назначения РФ Сенеж.

По предварительным данным, военнослужащие ВС РФ могут быть задействованы для зачистки в наиболее мятежных городах Казахстана. А затем их направят на стратегически важные для РФ объекты – полигон по опробованию средств ПРО, космодром Байконур и т.д.

В InformNapalm отмечают, что РФ активно привлекает военнослужащих из подразделений, участвовавших в гибридной агрессии против Украины для выполнения миротворческих задач и международных учений за рубежом.

В Казахстан также вылетела в состав сил ОДКБ белорусская рота из 103 воздушно-десантной бригады сил спецопераций.

5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев попросил членов ОДКБ о помощи. Он заявил, что захват крупных объектов инфраструктуры осуществляют “террористические банды”. По его словам, речь идет о “внешней агрессии”.

ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Ее штаб-квартира находится в Москве.

РФ пытается представить эту организацию как своеобразный аналог НАТО и хочет усилить ее роль на мировой арене.

Источник: InformNapalm