Писательница и феминистка Майя Энджолоу стала первой темнокожей женщиной, которую изобразили на американской монете.

Монету стоимостью 25 центов с изображением Энджолоу ввели в обращение в понедельник, 10 января.

