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В США впервые выпустили монету с изображением темнокожей женщины

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Мая Енджелоу

Писательница и феминистка Майя Энджолоу стала первой темнокожей женщиной, которую изобразили на американской монете.

Монету стоимостью 25 центов с изображением Энджолоу ввели в обращение в понедельник, 10 января.

Писательница изображена с поднятыми вверх руками как птица на фоне восходящего солнца. В Монетном дворе США заявили, что образ Энджолоу был “воодушевлен ее поэзией и символизировал образ ее жизни”.

Поэтесса и писательница Майя Энджолоу, умершая в 2014 году, написала книгу Я знаю, почему поет птица в клетке. В ней она рассказала о расовой дискриминации, которой она подвергалась в детстве.

Она активно участвовала в движении за гражданские права. Работала с Мартином Лютером Кингом и Малкольмом Иксом. 1993 продекламировала свое стихотворение На пульсе утра во время инаугурации президента Билла Клинтона.

— Каждый раз, когда мы обновляем нашу валюту, мы можем сказать что-то о нашей стране – что мы ценим и как мы прогрессировали как общество.

Я очень горжусь тем, что эти монеты отмечают вклад некоторых из самых выдающихся женщин Америки, включая Маю Энджелоу, – сказала глава Минфина США Джанет Йеллен.

Монета из Энджолоу является первой в программе American Women Quarters Монетного двора США, в которую позже в этом году войдут первая женщина-астронавт доктор Салли Райд и первая женщина-председатель народа чероки Уилма Менкиллер.

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Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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