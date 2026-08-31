В ночь на 31 августа российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударами оказались четыре района.

О последствиях российских атак сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака на Днепропетровскую область 31 августа: что известно

В течение ночи российские войска применяли против области беспилотники, артиллерию и авиабомбы. Всего враг атаковал регион более 10 раз.

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Последствия зафиксированы в четырех районах области:

Никопольский район — российские войска обстреливали Никополь и Покровскую общину. Повреждена солнечная панель.

— российские войска обстреливали Никополь и Покровскую общину. Повреждена солнечная панель. Криворожский район — под ударом оказалась Зеленодольская община.

— под ударом оказалась Зеленодольская община. Синельниковский район — подверглись атакам Васильковская, Николаевская и Петропавловская общины. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобиль и остановка общественного транспорта.

— подверглись атакам Васильковская, Николаевская и Петропавловская общины. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобиль и остановка общественного транспорта. Павлоградский район — россияне обстреляли Троицкую и Богдановскую общины. Возникли пожары, повреждено предприятие.

В Павлоградском районе в результате российского удара также пострадал 38-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В общем за эту ночь Силы обороны уничтожили девять вражеских БпЛА над Днепропетровской областью.

Сейчас окончательные последствия удара по Днепропетровской области устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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