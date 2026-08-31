РФ более 10 раз атаковала Днепропетровщину: повреждено предприятие, есть раненый
В ночь на 31 августа российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударами оказались четыре района.
О последствиях российских атак сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Атака на Днепропетровскую область 31 августа: что известно
В течение ночи российские войска применяли против области беспилотники, артиллерию и авиабомбы. Всего враг атаковал регион более 10 раз.
Последствия зафиксированы в четырех районах области:
- Никопольский район — российские войска обстреливали Никополь и Покровскую общину. Повреждена солнечная панель.
- Криворожский район — под ударом оказалась Зеленодольская община.
- Синельниковский район — подверглись атакам Васильковская, Николаевская и Петропавловская общины. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобиль и остановка общественного транспорта.
- Павлоградский район — россияне обстреляли Троицкую и Богдановскую общины. Возникли пожары, повреждено предприятие.
В Павлоградском районе в результате российского удара также пострадал 38-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В общем за эту ночь Силы обороны уничтожили девять вражеских БпЛА над Днепропетровской областью.
Сейчас окончательные последствия удара по Днепропетровской области устанавливаются.
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