В НАТО готовы запланировать серию новых встреч с Россией по разным вопросам, в том числе ракетным вооружениям.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя итоги заседания Совета НАТО-РФ.

– Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией для более подробного обсуждения, внести конкретные предложения и добиваться конструктивных результатов, – заявил генсек.

Столтенберг уточнил, что члены НАТО хотели бы обсудить с Москвой пути повышения транспарентности (т.е. открытости, прозрачности) военных учений, чтобы предотвратить опасные военные инциденты, а также уменьшить космические и киберугрозы.

Кроме того, в НАТО предлагают РФ рассмотреть вопросы контроля над вооружениями, разоружения, а также взаимных ограничений на размещение ракет в Европе.

– НАТО четко дало понять на заседании, что мы готовы запланировать серию встреч, посвященных широкому кругу различных тем, включая ракетные вооружения и взаимные ограничения на них в Европе, — отметил Столтенберг.

По его словам, Россия пока не выразила готовности к подобным обсуждениям.

– Российская сторона дала нам понять, что они сегодня не готовы согласовать такой график встреч, – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что именно Россия ранее нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). В нарушение этого документа Москва начала развертывать свои ракеты.

Генсек добавил, что страны НАТО также заинтересованы в поиске путей улучшения военных и гражданских каналов связи с Россией.

Кроме того, Столтенберг допустил возможность возобновления представительства НАТО в Москве, а также российского представительства при Альянсе в Брюсселе, поскольку “необходим диалог”.

Как известно, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) был подписан в Вашингтоне в декабре 1987 года Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Подписанты взяли на себя обязательство не производить и не развертывать крылатые и баллистические наземные ракеты средней (от 1 000 до 5 500 км), а также малой (от 500 до 1 000 км) дальности.

В 2019 году из договора вышли США, аргументировав такое решение тем, что Россия нарушает условия документа.