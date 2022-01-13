Государственное ведомство британской разведки (MI5) заявило, что китайский агент проник в парламент, чтобы вмешаться в политику Великобритании.

В сообщении службы безопасности говорится о Кристин Чинг Куй Ли, работавшую в Департаменте работы Объединенного фронта коммунистической партии Китая. Она “установила связи” с нынешними и потенциальными депутатами.

Затем она предоставляла пожертвования в Фонд политиков, а финансирование поступало от иностранных граждан в Китае и Гонконге.

Источники изданию BBC сообщили, что разоблачение произошло после “значительного и длительного” расследования MI5.

Одним из депутатов, финансируемых Ли, был лейборист Барри Гардинер, получивший от нее более 420 тыс. фунтов стерлингов (почти $275 тыс.) за пять лет. Сам Гардинер заверил, что всегда сообщал MI5 о пожертвованиях.

Глава Министерства внутренних дел Прити Пател заявила, что “глубоко обеспокоена” тем, что кто-то, “кто сознательно участвовал в политическом вмешательстве от имени компартии Китая, нацелился на парламентариев”.

Но она сказала, что Великобритания принимает меры “для обнаружения иностранного вмешательства”.

Депутат-консерватор и бывший лидер партии сэр Иен Дункан Смит сказал, что инцидент “вызывает серьезную обеспокоенность”. Он призвал депортировать Ли, требуя от правительства сделать заявление в Палате представителей.

Издание BBC пишет, что сообщение об обнаружении агента является необычным шагом для MI5. Британская разведка отметила, что ранее в эпицентре беспокойства было российское влияние, но сейчас главным приоритетом стал Китай.

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В MI5 отметили, что в случае с Ли речь идет о вмешательстве – тайном получении влияния, а не шпионаже – похищении секретов.

Сотрудники безопасности также обеспокоены тем, что не существует законов, которые могли бы бороться с вмешательством. В результате они решили, что публичное разоблачение, как они сделали в этом случае, – лучший способ нивелировать потенциальный риск.