Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что уступки в отношении России лишь усилят напряжение в Восточной Европе и будут стимулировать российскую агрессию.

Ситуацию вокруг Украины, а именно с размещением российских военных и техники вблизи украинской границы, сегодня во французском городе Бресте обсуждали главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

Ландсбергис считает, что ситуация в Восточной Европе остается напряженной, так как Россия не отводит свои войска подальше от границы с Украиной.

— Россия продолжает дислокацию вооруженных сил у границ с Украиной, а также военный конфликт в восточной части Украины. Игнорирует международное право, выдвигает новые требования к европейскому сообществу из-за якобы существующих для России угроз, хотя угроза безопасности в первую очередь исходит от самой России, — заявил Ландсбергис.

Он призвал европейских дипломатов не забывать уроки истории о том, что “терпимость к агрессивной политике лишь усиливает напряжение и стимулирует еще большую агрессию”.

Ландсбергис отметил важность укрепления сотрудничества ЕС и НАТО в оборонной политике, для усиления восточного фланга НАТО и помощи восточным соседям Альянса.

Он также призвал не принимать никаких решений об Украине без участия самой Украины.

— Украинцы выиграли битву за европейский вектор еще в 2014 году — они заплатили и все еще платят высокую цену за свой европейский выбор — поэтому мы не можем перед ними захлопнуть дверь, — подчеркнул Габриэлюс Ландсбергис.

ЕС должен укреплять сотрудничество с Украиной в сферах безопасности и обороны, но и быть готовым к введению более жестких санкций против РФ.

Источник: Delfi

Фото: Gabrielius Landsbergis