В Литве подали иск против Горбачева из-за штурма телецентра 30 лет назад

Шесть граждан Литвы подали иск против первого президента СССР Михаила Горбачева из-за событий в Вильнюсе 11-13 января 1991 года. 13 января гражданский иск был передан в Вильнюсский окружной суд.

Горбачева обвиняют в том, что он как верховный главнокомандующий ВС СССР не помешал международному преступлению против литовцев.

В информационной службе Литовского национального радио и телевидения уточнили, что иск подали родственники четырех погибших в событиях 13 января 1991 года — Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса Пятраса Каволюкаса, Виргиниюса Друскиса, Аполинараса Юозаса Повилайтиса.

— Очень важно, чтобы лица, ответственные за военные преступления и преступления перед человечностью, были привлечены к ответственности, — отметил адвокат потерпевшей стороны Миндаугас Гядейкис.

Что произошло в Вильнюсе 11-13 января 1991 года?

Сначала 11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о возобновлении независимости республики.

В январе 1991 года в Литве начались акции протеста. Туда переправили бойцов советских спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники отправилась в центр Вильнюса. Во время штурма телецентра погибли 14 человек, еще более 600 человек получили ранения разной степени тяжести.

По статьям о преступлениях против человечности и военных преступлениях были осуждены 67 бывших советских солдат и офицеров. В частности, в 2019 году осудили 94-летнего бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.

Большинство фигурантов были осуждены заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдать.

Источник: LRT