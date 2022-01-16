В Амстердаме тысячи людей протестуют против политики сдерживания эпидемии коронавируса

В Амстердаме тысячи людей протестуют против политики правительства для сдерживания эпидемии коронавируса.

Люди вышли к олимпийскому стадиону и в парки Westerpark и Oosterpark, а оттуда двинулись к Музейной площади. Они намерены пройти и по улицам города.

Из-за акций изменили движение нескольких трамвайных маршрутов.

Полиция и власти Амстердама еще не оценили количество участников, но, очевидно, речь идет о тысячах. Организаторы утверждают, что около 15 тыс. человек.

К протесту присоединились фермеры со своими претензиями к правительству, некоторые приехали на акцию с тракторами.

Параллельно проходит контрдемонстрация – около 200 человек вышли с лозунгами против антисемитских и расистских заявлений на демонстрациях недовольных карантином и вакцинацией, в том числе сравнение ограничений для непривитых с преследованием евреев нацистами.

В мэрии призвали людей протестовать “мирно и ответственно” и не пренебрегать противоэпидемическими правилами безопасности. Полиция объявила районы собраний по зонам повышенного риска, что означает, что правоохранители имеют право превентивно останавливать людей для проверки.

Во Франции для посещения музеев, театров, ресторанов и других общественных мест собираются вводить вакцинный пропуск. Французский Сенат одобрил законопроект.

Эти меры направлены на усиление существующих ограничений, чтобы в связи с ростом заболеваемости не было излишней нагрузки на систему здравоохранения. А также власти таким образом хотят активизировать борьбу с поддельными пропусками.

В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска, вакцинный будет выдаваться только на основании полной иммунизации (две основные прививки и бустерная).

Источник: NOS

Фото: NOS