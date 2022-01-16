В Амстердаме тысячи людей протестуют против политики сдерживания эпидемии коронавируса

В Амстердаме тысячи людей протестуют против политики правительства для сдерживания эпидемии коронавируса.
Люди вышли к олимпийскому стадиону и в парки Westerpark и Oosterpark, а оттуда двинулись к Музейной площади. Они намерены пройти и по улицам города.
Из-за акций изменили движение нескольких трамвайных маршрутов.
Полиция и власти Амстердама еще не оценили количество участников, но, очевидно, речь идет о тысячах. Организаторы утверждают, что около 15 тыс. человек.
К протесту присоединились фермеры со своими претензиями к правительству, некоторые приехали на акцию с тракторами.
Параллельно проходит контрдемонстрация – около 200 человек вышли с лозунгами против антисемитских и расистских заявлений на демонстрациях недовольных карантином и вакцинацией, в том числе сравнение ограничений для непривитых с преследованием евреев нацистами.
В мэрии призвали людей протестовать “мирно и ответственно” и не пренебрегать противоэпидемическими правилами безопасности. Полиция объявила районы собраний по зонам повышенного риска, что означает, что правоохранители имеют право превентивно останавливать людей для проверки.
Во Франции для посещения музеев, театров, ресторанов и других общественных мест собираются вводить вакцинный пропуск. Французский Сенат одобрил законопроект.
Эти меры направлены на усиление существующих ограничений, чтобы в связи с ростом заболеваемости не было излишней нагрузки на систему здравоохранения. А также власти таким образом хотят активизировать борьбу с поддельными пропусками.
В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска, вакцинный будет выдаваться только на основании полной иммунизации (две основные прививки и бустерная).
Источник: NOS
Фото: NOS