Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал массовые протесты, которые вспыхнули в начале месяца, организованными беспорядками и атаками на страну. Их цель — разрушить целостность государства.
Об этом Назарбаев сказал в своем видеобращении к народу.
Он подчеркнул, что сейчас следствие должно выяснить, кто организовал беспорядки, погромы и убийства.
Назарбаев заявил, что в 2019 году передал полномочия главы государства Касым-Жомарту Токаеву, а сам вышел на пенсию.
— В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал, — сказал Назарбаев, подчеркнув, что именно Токаев обладает всей полнотой власти, а также является главой совета безопасности.
В скором времени Токаев станет лидером партии Nur Otan.
— Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны, — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
Что касается своего президентства, то, по словам Назарбаева, за 30 лет ему удалось укрепить границы, провести важные реформы, добиться больших результатов в социально-экономическом развитии страны.
— Президент (Токаев — Ред.) выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать, — подытожил Назарбаев.
8 января Назарбаев обратился к народу Казахстана и заверил, что он и его семья не покидали страну и находятся в Нур-Султане.
Фото: сайт Нурсултана Назарбаева
Источник: сайт Нурсултана Назарбаева