Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал массовые протесты, которые вспыхнули в начале месяца, организованными беспорядками и атаками на страну. Их цель — разрушить целостность государства.

Об этом Назарбаев сказал в своем видеобращении к народу.

Он подчеркнул, что сейчас следствие должно выяснить, кто организовал беспорядки, погромы и убийства.

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Назарбаев заявил, что в 2019 году передал полномочия главы государства Касым-Жомарту Токаеву, а сам вышел на пенсию.

— В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал, — сказал Назарбаев, подчеркнув, что именно Токаев обладает всей полнотой власти, а также является главой совета безопасности.

В скором времени Токаев станет лидером партии Nur Otan.

— Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны, — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Что касается своего президентства, то, по словам Назарбаева, за 30 лет ему удалось укрепить границы, провести важные реформы, добиться больших результатов в социально-экономическом развитии страны.

— Президент (Токаев — Ред.) выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать, — подытожил Назарбаев.

8 января Назарбаев обратился к народу Казахстана и заверил, что он и его семья не покидали страну и находятся в Нур-Султане.

Фото: сайт Нурсултана Назарбаева

Источник: сайт Нурсултана Назарбаева