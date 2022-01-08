Назарбаев призвал казахов сплотиться вокруг Токаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала масштабных протестов обратился к гражданам своей страны.

Елбасы (лидер нации) призвал казахов сплотиться вокруг президента для преодоления нынешних вызовов безопасности и обеспечения целостности страны, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

По его словам, Назарбаев и его семья не покидали Казахастан и находятся в Нурсултане. Укибай также отметил, что Назарбаев находится на прямой связи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, а также провел телефонные переговоры с главами дружественных стран.

— Елбасы находится в столице Казахстана. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию, — заявил его пресс-секретарь.

На данный момент это первое обращение Назарбаева к народу Казахстана после начала массовых акций протеста в стране.

Он не появлялся на публике с конца декабря. Лишь 7 января власти Беларуси сообщили, что местный диктатор Александр Лукашенко созвонился с Назарбаевым.