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У берегов Таити обнаружен гигантский нетронутый коралловый риф

Марта Бондаренко редактор ленты
У берегов Таити обнаружен гигантский нетронутый коралловый риф

Морские исследователи обнаружили нетронутый 3-километровый коралловый риф на глубине 30 м у побережья острова Таити, Французская Полинезия.

Этот риф один из крупнейших, обнаруженных на такой глубине, сообщает Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, руководившая миссией.

Доктор Джулиан Барбьер из ЮНЕСКО сказал, что таких экосистем наверняка гораздо больше, но мы о них просто не знаем. Он подчеркнул, что уже необходимо заняться их картографированием и защитой.

Риф обнаружили еще в ноябре во время дайв-экспедиции на глубину, известную как сумеречная зона океана, в рамках глобальной миссии по картированию морского дна.

Французский подводный фотограф Алексис Розенфельд назвал розовые кораллы произведением искусства.

Коралловые рифы относятся к экосистемам океана, которым угрожает наибольшая опасность: они уязвимы для загрязнения, повышения температуры моря и изменения химического состава, вызванного выбросами углекислого газа, растворяющегося в воде.

Стоит отметить, что около 25% морских видов обитают в коралловых рифах.

В ближайшие месяцы будет проведено дальнейшее расследование этого кораллового рифа.

Специалист-дайвер, доктор Летиция Эдуэн из Национального центра научных исследований Франции, сказала, что рифы на таких глубинах лучше защищены от глобального потепления.

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