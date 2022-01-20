Морские исследователи обнаружили нетронутый 3-километровый коралловый риф на глубине 30 м у побережья острова Таити, Французская Полинезия.
Этот риф один из крупнейших, обнаруженных на такой глубине, сообщает Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, руководившая миссией.
Доктор Джулиан Барбьер из ЮНЕСКО сказал, что таких экосистем наверняка гораздо больше, но мы о них просто не знаем. Он подчеркнул, что уже необходимо заняться их картографированием и защитой.
Риф обнаружили еще в ноябре во время дайв-экспедиции на глубину, известную как сумеречная зона океана, в рамках глобальной миссии по картированию морского дна.
The beauty of Tatakoto atoll and its intriguing warmer seawater temperature… the start or our initiative #Science4Reefs with @criobe_pf and @univpf pic.twitter.com/SylGzMHoBY
— Hédouin Laetitia (@laetitiahedouin) December 9, 2021
Французский подводный фотограф Алексис Розенфельд назвал розовые кораллы произведением искусства.
Коралловые рифы относятся к экосистемам океана, которым угрожает наибольшая опасность: они уязвимы для загрязнения, повышения температуры моря и изменения химического состава, вызванного выбросами углекислого газа, растворяющегося в воде.
Стоит отметить, что около 25% морских видов обитают в коралловых рифах.
В ближайшие месяцы будет проведено дальнейшее расследование этого кораллового рифа.
Специалист-дайвер, доктор Летиция Эдуэн из Национального центра научных исследований Франции, сказала, что рифы на таких глубинах лучше защищены от глобального потепления.