Морские исследователи обнаружили нетронутый 3-километровый коралловый риф на глубине 30 м у побережья острова Таити, Французская Полинезия.

Этот риф один из крупнейших, обнаруженных на такой глубине, сообщает Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, руководившая миссией.

Доктор Джулиан Барбьер из ЮНЕСКО сказал, что таких экосистем наверняка гораздо больше, но мы о них просто не знаем. Он подчеркнул, что уже необходимо заняться их картографированием и защитой.

Риф обнаружили еще в ноябре во время дайв-экспедиции на глубину, известную как сумеречная зона океана, в рамках глобальной миссии по картированию морского дна.

The beauty of Tatakoto atoll and its intriguing warmer seawater temperature… the start or our initiative #Science4Reefs with ⁦@criobe_pf⁩ and ⁦@univpf⁩ pic.twitter.com/SylGzMHoBY

— Hédouin Laetitia (@laetitiahedouin) December 9, 2021