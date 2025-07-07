Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп прокомментировал прекращение поставок оружия Украине: Байден истощил страну
В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Было ли финансирование социальных выплат в июле: куда уже перечислены средства
Столб огня и дыма: момент взрыва под Житомиром попал на видео
Срочно
Срочно
Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Взрывы в Одессе: повреждено СТО, погиб охранник новостройки

вибухи в Одесі 7 липня
Вибухи в Одесі 7 липня. Фото: ДСНС
Вибухи в Одесі 7 липня. Фото: ДСНС
Вибухи в Одесі 7 липня. Фото: ДСНС
вибухи в одесі 7 липня
Вибухи в Одесі 7 липня. Фото: ДСНС
вибухи в Одесі 7 липня
Вибухи в Одесі 7 липня. Фото: ДСНС
вибухи в одесі 7 липня

Взрывы в Одессе сегодня прогремели ночью. В результате атаки российских ударных беспилотников 7 июля погиб человек.

Об этом сообщает глава Одесской военной администрации Олег Кипер и ГСЧС Украины.

Взрывы в Одессе 7 июля

По словам Кипера Несмотря на активную работу сил ПВО во время взрывов в Одессе сегодня, в городе есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности СТО и легковых автомобилей.

Сейчас смотрят

— Также, в результате удара, произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки. К сожалению, один охранник погиб. Искренние соболезнования родным и близким, — написал он в своем телеграмм-канале.

Как уточнили в ГСЧС, в результате взрывов в Одессе 7 июля повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков.

Также уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. На местах падения обломков российских дронов возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями.

Взрывы сегодня ночью также раздавались в Киеве, а в Харькове дроны попали в несколько многоэтажек. Количество пострадавших превысило 20 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Россияне атаковали Купянск дронами и артиллерией, трое пострадавших
Куп'янськ, обстріл 6 липня

Фото: ГСЧС

Связанные темы:

Война в УкраинеВзрывОдесса
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь