Взрывы в Одессе: повреждено СТО, погиб охранник новостройки

Взрывы в Одессе сегодня прогремели ночью. В результате атаки российских ударных беспилотников 7 июля погиб человек.

Об этом сообщает глава Одесской военной администрации Олег Кипер и ГСЧС Украины.

Взрывы в Одессе 7 июля

По словам Кипера Несмотря на активную работу сил ПВО во время взрывов в Одессе сегодня, в городе есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности СТО и легковых автомобилей.

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— Также, в результате удара, произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки. К сожалению, один охранник погиб. Искренние соболезнования родным и близким, — написал он в своем телеграмм-канале.

Как уточнили в ГСЧС, в результате взрывов в Одессе 7 июля повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков.

Также уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. На местах падения обломков российских дронов возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями.

Взрывы сегодня ночью также раздавались в Киеве, а в Харькове дроны попали в несколько многоэтажек. Количество пострадавших превысило 20 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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