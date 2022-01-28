Министерство обороны США готовит очередные пакеты военной помощи Украине.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время беседы с журналистами, данный вид помощи будет предоставляться Киеву на регулярной основе.

На вопрос, почему в такой важный для Украины период американское оборонное ведомство не поставляет украинским Вооруженным силам системы противовоздушной обороны (ПВО) или зенитные ракеты, которые могли бы справиться с российскими ВВС, Джон Кирби сказал, что поставки оружия в Украину происходят на регулярной основе.

— Не так давно — в прошлом месяце или около того — туда (в Украину — Ред.) приезжала группа по оценке противовоздушной и противоракетной обороны. И они провели обстоятельные беседы со своими украинскими коллегами по поводу этих самых возможностей. Это повторяющийся процесс, он продолжается. Мы уже отправили более трех партий, будут и другие, — сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что не может назвать конкретной информации о том, какие именно системы будут поставлены в Украину.

— Мы находимся в постоянном контакте с ними по поводу их потребностей и возможностей. И я думаю, что эти разговоры продолжатся, — добавил Джон Кирби.

Пресс-секретарь минобороны США также отказался называть конкретные сроки поставок оружия, но уточнил, что это произойдет в короткие сроки.

— В рамках последнего пакета мы уже отправили Украине три посылки. Будут и другие, и я подозреваю, что в ближайшее время. И мы специально не детализируем каждый предмет, который входит в эти поставки. Я думаю, вы понимаете, почему мы хотели бы быть осторожными в публичном пространстве касательно тех возможностей, которые были предоставлены Украине. Учитывая размер и масштаб, а также возможности, которые направлены против них по другую сторону их границы, — сказал Джон Кирби.

Военная помощь Украине со стороны стран Запада

В ночь на 25 января в Киев прибыла третья партия американского пакета военной помощи, которая предназначалась для помощи ВС Украины в отражении потенциальной российской агрессии.

Ранее американское издание Politico сообщило, что госдепартамент США разрешил трем союзникам по НАТО, а именно Латвии, Литве и Эстонии, отправить в Украину противотанковые ракеты и другое американское оружие.

После этого официальный Таллин сообщил, что будет поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Также в Украину из Великобритании прибыла партия противотанкового вооружения. Лондон передал ВСУ противотанковый переносной комплекс NLAW, который считается лучшим в мире среди своего класса.

На днях официальная Прага также заявила, что готова предоставить Киеву военную технику и военнослужащих.

Источник: Пентагон