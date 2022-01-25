Не только оружие, но и военных: Чехия готова усилить помощь Украине
Чехия готова оказать помощь Украине не только оружием, но и военными. Об этом сообщила новая министр обороны Чехии Яна Чернохова.
Оказание помощи состоится при условии, что Киев сам официально попросит этой поддержки.
– Чехия – друг Украины, и мы не оставим украинцев наедине, – заявила Яна Чернохова.
Ранее официальная Прага сообщила, что готова предоставить Киеву военную технику, но Украина должна самостоятельно определить, что ей нужно.
Тогда глава минобороны страны отметила, что о поставках оружия или боеприпасов нельзя говорить, пока это не согласуется со странами Вышеградской четверки или с Германией, Австрией или странами Балтии.
Военная помощь Украине со стороны стран Запада
На днях американское издание Politico сообщило, что государственный департамент США разрешил трем союзникам по НАТО, а именно Латвии, Литве и Эстонии, отправить в Украину противотанковые ракеты и другое оружие американского производства.
После этого официальный Таллин сообщил, что будет поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Накануне в Украину из Великобритании прибыла партия противотанкового вооружения. Лондон передал ВСУ противотанковый переносной комплекс NLAW, который считается лучшим в мире среди своего класса.
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