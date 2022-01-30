Нужно выбрать формат: глава МИД Франции дал совет России

Российская Федерация должна выбрать позицию между переговорами и конфронтацией.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин должен сделать выбор между превращением России в державу дисбаланса или в участника деэскалации.

По словам министра, Франция придерживается трех принципов стратегии по урегулированию конфликта, а именно твердости, солидарности и диалога.

— Любое новое покушение на целостность и суверенитет Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к массированным санкциям против России, — отметил министр.

По его словам, Париж солидарен с Украиной и готов придерживаться диалога со всеми конфликтующими сторонами.

Он добавил, что Франция готова к диалогу с РФ для установления нового порядка безопасности и стабильности в Европе.

Французский министр положительно отреагировал на встречу дипломатов из Украины, Германии, Франции и РФ, которая состоялась в Париже.

Он отметил, что такой встречи в нормандском формате не было уже давно.

Министр считает, что РФ, таким образом, признает данный формат.

Ле Дриан также вспомнил о переговорах президента Франции Эммануэля Макрона с российским и украинским коллегами, отметив что не имеет информации о подготовке Москвой вленных действий против Украины к февралю.