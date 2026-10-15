Выставочный теннисный турнир Six Kings Slam в Саудовской Аравии, в котором должны были принять участие чемпионы турниров серии Grand Slam Карлос Алькарас, Новак Джокович и Александр Зверев, перенесли из-за серии атак хуситов на Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает BBC Sport.

Турнир с участием лидеров тенниса перенесли

Алкарас, Джокович и Зверев должны были прибыть в столицу Саудовской Аравии для участия в трехдневном турнире, который должен был стартовать 21 октября. Также в соревнованиях должны были принять участие австралиец Алекс де Минаур и двое американцев – Тейлор Фриц и Лернер Тиен.

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В прошлом году победителем выставочного турнира стал итальянец Янник Синнер. Нынешние соревнования на данный момент перенесены на 27–30 декабря.

Проведение турнира оказалось под вопросом после атак йеменских хуситов на Саудовскую Аравию, в частности речь идет о ракетном ударе по аэропорту Рияда в субботу, в результате которого погибли 13 человек и более 300 получили ранения.

Министр энергетики Саудовской Аравии пообещал “серьезный” ответ после того, как нефтегазовые объекты королевства также стали мишенями хуситов, которых поддерживает Иран.

Во вторник были перенесены три матча чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в том числе игра с участием клуба Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду.

Издание пишет, что этот конфликт может повлиять и на другие предстоящие спортивные события в регионе, в частности на гонки Формулы-1 в Катаре и Абу-Даби.

Арена ANB, на которой должен был пройти турнир Six Kings Slam, расположена на севере Эр-Рияда, примерно в 31 км от Международного аэропорта имени короля Халида.