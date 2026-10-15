В Киеве утром 15 октября раздались взрывы — зафиксировано падение обломков в Печерском районе.

Взрывы в Киеве 15 октября: что известно

Мэр Виталий Кличко и КГГА сообщили, что в Печерском районе обломки упали на открытой территории жилого дома.

– В Печерском районе БпЛА упал на открытой территории возле 5-этажного жилого дома, – написал мэр в Telegram.

Известно, что в результате атаки на столицу пострадали 5 человек. Двое раненых медики госпитализировали.

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Также повреждены фасад и остекление окон 5-этажного жилого дома, фасад, часть кровли двух 3-этажных жилых домов.

Напомним, что в Киеве 14 октября прогремели взрывы — был нанесен удар по нескольким энергообъектам. В столице возникли перебои с электроснабжением.

В результате российских ударов с вечера 13 октября погибли пять человек, еще 36 пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 695-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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