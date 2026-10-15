Взрывы в Киеве: в Печерском районе обломки БпЛА упали возле дома, есть пострадавшие
В Киеве утром 15 октября раздались взрывы — зафиксировано падение обломков в Печерском районе.
Взрывы в Киеве 15 октября: что известно
Мэр Виталий Кличко и КГГА сообщили, что в Печерском районе обломки упали на открытой территории жилого дома.
– В Печерском районе БпЛА упал на открытой территории возле 5-этажного жилого дома, – написал мэр в Telegram.
Известно, что в результате атаки на столицу пострадали 5 человек. Двое раненых медики госпитализировали.
Также повреждены фасад и остекление окон 5-этажного жилого дома, фасад, часть кровли двух 3-этажных жилых домов.
Напомним, что в Киеве 14 октября прогремели взрывы — был нанесен удар по нескольким энергообъектам. В столице возникли перебои с электроснабжением.
В результате российских ударов с вечера 13 октября погибли пять человек, еще 36 пострадали.
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