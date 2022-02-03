Администрация президента США больше не будет использовать слово “неизбежный” для описания потенциального вторжения России в Украину.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, упомянутое слово искривило взаимопонимание в коммуникации американских чиновников с журналистами.

— Я использовала это слово один раз. Я думаю, что и другие использовали его единожды, а потом мы перестали так говорить, — сказала Джен Псаки.

Она объяснила, что слово “неизбежный” ошибочно передавало уверенность американских политиков в намерениях президента России Владимира Путина.

— Я думаю, что это слово послало сигнал, который мы не собирались посылать, а именно, что мы знаем, что президент Путин принял решение (о вторжении в Украину, — Ред.), — сказала Псаки.

Она уточнила, что вероятность вторжения в любой момент остается, а администрация президента США до сих пор не знает, принял ли решение Путин.

Что предшествовало

Американские официальные лица начали усиливать свои предупреждения о российской угрозе две недели назад, когда Джен Псаки заявила на брифинге, что ситуация с безопасностью сейчас находится на той стадии, когда Россия может в любой момент начать атаку на территории Украины.

Позднее, 25 января, спикер Белого дома подтвердила эту позицию, заявив журналистам: “Я думаю, что когда мы сказали, что это неизбежно, это остается неизбежным”.

Уже 27 января на вопрос, изменил ли Белый дом свою оценку “неизбежного” вторжения, Джен Псаки ответила, что официальное мнение не изменилось.

После этого, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции для западных СМИ заявил, что США и другие мировые лидеры создают панику из-за ситуации с вероятной войной между Украиной и Россией, дестабилизируя украинскую экономику.