Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции для западных СМИ заявил, что США и другие мировые лидеры преувеличивают вероятность войны между Украиной и Россией, вызывая панику и дестабилизируя экономику Киева.

Владимир Зеленский считает, что США и другие мировые лидеры намеренно преувеличивают угрозу вторжения России в Украину. В то же время в Белом доме не понимают, почему президент преуменьшает угрозу со стороны РФ.

Факты ICTV посмотрели, что пишут ведущие западные СМИ о высказываниях Зеленского на проходившей накануне пресс-конференции.

Предупреждения Белого дома по поводу РФ напрягают сотрудничество Украины и США — NYT

В пятницу украинские официальные лица подвергли администрацию Байдена резкой критике за ее якобы зловещие предупреждения о неминуемой атаке со стороны России, заявив, что Белый дом напрасно распространяет тревогу.

— Они продолжают поддерживать эту тему. И они делают это настолько острым и жгучим, насколько это возможно. На мой взгляд, это ошибка, — сказал президент Украины Владимир Зеленский о неоднократных предупреждениях американских официальных лиц.

Зеленский выразил свое недовольство всего за несколько часов до того, как высокопоставленные военные чиновники США выступили с еще одной мрачной оценкой затруднительного положения Украины, заявив, что Россия развернула достаточное количество войск и военной техники для вторжения на всю территорию Украины, а не только в приграничные районы.

Зеленский сказал, что, хотя он тоже видит серьезное наращивание российских войск, американская политика обнародования разведданных и оценок рисков нервирует украинцев и наносит ущерб экономике в кратчайшие сроки.

Президент Украины сказал, что хотел бы видеть “тихую военную подготовку и тихую дипломатию”.

— Есть военная поддержка, финансовая поддержка, мы благодарны за поддержку. Но я не могу быть таким, как другие политики, которые благодарны Соединенным Штатам только за то, что они Соединенные Штаты, — сказал Зеленский на пресс-конференции для иностранных СМИ.

Его жалобы поддержал секретарь СНБО Алексей Данилов, который сказал, что паника — сестра неудачи.

— Вот почему мы говорим нашим партнерам: Не кричите об этом так много. Вы видите угрозу? Дайте нам 10 самолетов каждый день. Не один, а 10. И угроза исчезнет, — сказал Данилов.

Маловероятно, что заявления Зеленского как-то повлияют на поставки оружия или дипломатию, поскольку Запад пытается удержать Путина от военных действий.

Но дальнейшее расхождение между двумя странами может побудить Украину пойти по отдельному пути урегулированию конфликта, который она изучает на ведущихся сейчас переговорах под руководством Европы. Это также может посеять недоверие, которое Путин может попытаться использовать в своих целях, отмечает The New York Times.

Президент Украины: хватит сеять панику из-за войны — CNN

Зеленский в интервью иностранным журналистам сказал, что он объяснил президенту США Джо Байдену и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что украинцы научились жить с неизбежной и постоянной угрозой со стороны Кремля.

— Говорят, что завтра война. Это означает панику, — сказал Зеленский.

Россия сосредоточила десятки тысяч своих военнослужащих на границе с Украиной. Это вызвало опасения, что президент РФ Владимир Путин планирует вторжение. Россия неоднократно отрицала планы вторжения, но, тем не менее серьезность угрозы остается неясной. Это и является предметом разногласий между Зеленским и Байденом.

Во время телефонного разговора Байдена и Зеленского американский президент предупредил, что российское вторжение практически неизбежно. Зеленский в ответ высказал свою позицию, согласно которой угроза со стороны России остается опасной, но неоднозначной.

Президент Украины поблагодарил Байдена за поддержку, но сказал, что наращивание российских войск ненамного значительнее, чем то, что украинские власти видели раньше.

— Я президент Украины, я нахожусь здесь и думаю, что знаю лучше, как обстоят дела, чем любой другой президент. У нас нет никаких недоразумений с президентом Байденом. Я просто очень хорошо понимаю, что происходит в моей стране, так же как он прекрасно понимает, что происходит в Соединенных Штатах. Я не критикую президента Байдена, — сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что готов встретиться с Путиным для серьезного разговора, и предложил Байдену создать площадку для диалога между Вашингтоном, Киевом и Москвой.

— Люди не понимают ценности человеческой жизни и в этом суть. Я за серьезный диалог, — сказал Зеленский.

У нас здесь нет Титаника: Украина преуменьшает угрозу российского вторжения — The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский смягчает угрозу российского вторжения и на пресс-конференции для западных СМИ заявил, что Великобритания и США ошибаются, выводя дипломатический персонал из Киева.

— У нас тут не Титаник, — сказал Зеленский журналистам.

Он отметил, что остро осознает опасность, которую представляют стотысячные российские военные, собравшиеся на границе с Украиной. Но он не согласен с мрачной оценкой администрации Байдена о том, что российская атака в следующем месяце явно возможна.

— Мы смотрим вверх. Мы понимаем, что происходит. Но мы были в этой ситуации в течение восьми лет. Мы должны смотреть не только вверх, но и на землю. Угроза постоянная. Мы не можем сказать, что война произойдет завтра или к концу февраля, — сказал он.

На вопрос, допустило ли правительство Бориса Джонсона ошибку, отозвав некоторых дипломатов, Зеленский ответил утвердительно — ведь в нынешних условиях важен каждый.

Он отметил, что греки не закрывали свое консульство в городе Мариуполь, рядом с линией фронта.

— Там слышно, как стреляют пушки. Греки никого не вытаскивали. Капитаны не должны покидать корабль. Я не думаю, что у нас тут Титаник, — сказал президент.

Зеленский заявил, что недавнее наращивание российских сил было не более интенсивным, чем весной 2021 года.

— Если вы посмотрите на спутниковые снимки, вы увидите увеличение войск. Но невозможно сказать, угроза это, надвигающееся нападение или просто ротация, — сказал он, добавив, что некоторые палатки для российских солдат оказались пустыми.

По его словам, Москва ввела дополнительные войска перед крупными дипломатическими переговорами, а это является психологическим давлением.

— Они хотят сделать вид, что они там. Они пытаются создать психологическое давление, — отметил президент Украины.

По его словам, раздутые сообщения СМИ вызывают панику в финансовом секторе, наносят ущерб кошельку украинцев и истощают золотой запас и валюту Украины.