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Без обуви и одежды: Турция обвинила Грецию в гибели 12 мигрантов

Марта Бондаренко редактор ленты
Без обуви и одежды: Турция обвинила Грецию в гибели 12 мигрантов

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что 12 мигрантов замерзли насмерть в приграничном городе Ипсала. Это популярный город среди мигрантов, стремящиеся попасть в Европейский Союз.

Откуда пришли эти мигранты и почему они оказались в такой ситуации, которая привела к трагедии, остается неясным, но Греция и Турция обменялись взаимными обвинениями.

Сойлу в Twitter заявил, что греческие пограничники отказали группе пройти, а также сняли с них обувь и одежду. Он опубликовал размытые изображения, на которых видны мертвые тела по меньшей мере восьми человек, частично одетые и лежащие в грязи.

Сойлу назвал греческий пограничный патруль и подразделения головорезами и сказал, что Европейский Союз “безнадежен, слаб и лишен гуманных чувств”.

Однако министр иммиграции Греции Нотис Митарачи отверг обвинения Сойлу в правонарушениях.

— Гибель 12 мигрантов на турецкой границе недалеко от Ипсалы — это трагедия. Но заявления моего коллеги не имеют ничего общего с правдой… Вместо того чтобы выдвигать необоснованные претензии, Турция должна выполнять свои обязательства и работать над предотвращением таких опасных путешествий, — говорится в заявлении.

По словам Митарачи, мигранты так и не добрались до границы.

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12 мигрантов были частью группы из 22 человек. В заявлении региональных властей говорится, что они все еще ищут оставшихся 10 человек.

Совет Европы и сами мигранты в течение многих лет утверждали, что греческая береговая охрана и пограничные патрули оттесняют мигрантов, иногда в море. Хотя Агентство ООН по правам человека задокументировало такие инциденты, правительство Греции неоднократно их отрицало.

Источник: CNN

Фото: Pixabay

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