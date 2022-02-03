Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что 12 мигрантов замерзли насмерть в приграничном городе Ипсала. Это популярный город среди мигрантов, стремящиеся попасть в Европейский Союз.

Откуда пришли эти мигранты и почему они оказались в такой ситуации, которая привела к трагедии, остается неясным, но Греция и Турция обменялись взаимными обвинениями.

Сойлу в Twitter заявил, что греческие пограничники отказали группе пройти, а также сняли с них обувь и одежду. Он опубликовал размытые изображения, на которых видны мертвые тела по меньшей мере восьми человек, частично одетые и лежащие в грязи.

???? 02.02.2022

???? Greece Ipsala Border 12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death. EU is remediless, weak and void of humane feelings. Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022

Сойлу назвал греческий пограничный патруль и подразделения головорезами и сказал, что Европейский Союз “безнадежен, слаб и лишен гуманных чувств”.

Однако министр иммиграции Греции Нотис Митарачи отверг обвинения Сойлу в правонарушениях.

— Гибель 12 мигрантов на турецкой границе недалеко от Ипсалы — это трагедия. Но заявления моего коллеги не имеют ничего общего с правдой… Вместо того чтобы выдвигать необоснованные претензии, Турция должна выполнять свои обязательства и работать над предотвращением таких опасных путешествий, — говорится в заявлении.

По словам Митарачи, мигранты так и не добрались до границы.

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12 мигрантов были частью группы из 22 человек. В заявлении региональных властей говорится, что они все еще ищут оставшихся 10 человек.

Совет Европы и сами мигранты в течение многих лет утверждали, что греческая береговая охрана и пограничные патрули оттесняют мигрантов, иногда в море. Хотя Агентство ООН по правам человека задокументировало такие инциденты, правительство Греции неоднократно их отрицало.