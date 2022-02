Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что 12 мигрантов замерзли насмерть в приграничном городе Ипсала. Это популярный город среди мигрантов, стремящиеся попасть в Европейский Союз.

Откуда пришли эти мигранты и почему они оказались в такой ситуации, которая привела к трагедии, остается неясным, но Греция и Турция обменялись взаимными обвинениями.

Сойлу в Twitter заявил, что греческие пограничники отказали группе пройти, а также сняли с них обувь и одежду. Он опубликовал размытые изображения, на которых видны мертвые тела по меньшей мере восьми человек, частично одетые и лежащие в грязи.

???? 02.02.2022

???? Greece Ipsala Border

12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.

EU is remediless, weak and void of humane feelings.

Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022