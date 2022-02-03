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Наращивание российских войск в Беларуси является самым крупным за последние 30 лет — НАТО

Марта Бондаренко редактор ленты
Наращивание российских войск в Беларуси является самым крупным за последние 30 лет — НАТО

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает наращивать военную мощь вокруг Украины и что сейчас она направила в Беларусь больше войск и военной техники, чем когда-либо за последние 30 лет.

В настоящее время насчитывается более 100 000 российских военнослужащих, дислоцированных вблизи северных и восточных границ Украины, что вызывает опасения по поводу возможного вторжения РФ. Российские официальные лица отрицают такие намерения.

— В последние дни мы наблюдаем значительное передвижение российских вооруженных сил в Беларусь. Это крупнейшее российское развертывание там со времен холодной войны, — сказал Столтенберг журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По его словам, численность российских войск в Беларуси может возрасти до 30 000 человек при поддержке сил специального назначения, современных истребителей, баллистических ракет малой дальности Искандер и систем противоракетной обороны С-400 земля-воздух.

— И это все будет сочетаться с ежегодными учениями ядерных сил России, которые, как ожидается, состоятся в этом месяце, — сказал Столтенберг.

Напомним, что крупные российско-белорусские учения запланированы на 10-20 февраля. Ранее в Минске министр обороны России Сергей Шойгу встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы проверить ход подготовки к учениям.

Говоря об учениях, Лукашенко сказал, что их целью было укрепление границы с Украиной.

Напомним, что США и НАТО передали Москве свои официальные письменные ответы на требования Кремля относительно “гарантий безопасности” и предложили ряд шагов, направленных на усиление контроля над вооружением. США и их союзники отвергли ультиматумы по поводу нерасширения Альянса дальше на восток.

Документы с письменными ответами обнародовало испанское издание El País. О чем идет речь в документах — подробно в материале.

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Фото: НАТО

Источник: AP News

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