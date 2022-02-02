Соединенные Штаты Америки и НАТО в своих письменных ответах на требования Москвы по “гарантиям безопасности” предложили ряд шагов, направленных на усиление контроля над вооружением. В то же время были отвергнуты ультиматумы Кремля по поводу нерасширения Альянса на восток.

Соответствующие документы опубликовало испанское издание El País. Журналисты заявили, что получили в свое распоряжение ответы США и НАТО на российские предложения.

Согласно документам, США и НАТО не будут подписывать двустороннее соглашение о безопасности в Европе с Россией, а также отказывать Украине в перспективе вступления в состав Альянса. Это были два ключевых требования, выдвигаемых Москвой на фоне эскалации ситуации вблизи украинской границы.

В то же время США и НАТО предложили Москве переговоры по соглашениям о разоружении и мерам по укреплению доверия.

Как отмечает издание, письменные ответы отражают месседжи, которые западные лидеры ранее публично озвучивали для Кремля. США и НАТО согласовали свои ответы, и они в значительной степени дополняют друг друга.

Требования по деэскалации вокруг Украины

Как сообщает издание, ответы США и НАТО содержат требование прекратить эскалацию ситуации вокруг Украины.

– Учитывая существенное, неспровоцированное, неоправданное и длительное наращивание российских войск в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси, мы призываем Россию к немедленной деэскалации ситуации, — подчеркивается в ответе НАТО.

В Альянсе добавили, что РФ должна вывести свои войска с территории Украины, Молдовы и Грузии.

А в Вашингтоне отметили, что прогресса по беспокоящим РФ вопросам можно достичь только после деэскалации.

– Позиция Соединенных Штатов состоит в том, что прогресса в этих вопросах можно достичь только в условиях деэскалации угрожающих действий РФ в отношении Украины, — предупредили в США.

Расширение НАТО

Как отмечают журналисты, в ответе Вашингтона изначально четко подчеркивается, что США “продолжают твердо поддерживать политику открытых дверей НАТО”, а потому не исключают будущего принятия Украины или Грузии в Альянс.

В ответе НАТО также подтверждается неизменность политики “открытых дверей”. В документе отмечается право государств выбирать союзы безопасности “без вмешательства извне”.

Размещение ракет и Украина

Администрация Джо Байдена предложила РФ “взаимные меры прозрачности”, согласно которым Москва и Вашингтон могли бы договориться “воздерживаться от размещения наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевым заданием на территории Украины”.

При этом Вашингтон предлагает сначала проконсультироваться с Киевом.

В ответе США также сказано, что они “готовы работать над достижением взаимопонимания с РФ, а также с нашими трансатлантическими союзниками и партнерами по вопросам безопасности, представляющим общий интерес”. В документе приведены вопросы, по которым США “готовы обсудить взаимные обязательства или действия”.

В США заверили, что готовы заниматься этим процессом “добросовестно”. При этом в Вашингтоне упрекнули Путина за размещение более 100 тыс. войск вблизи границ с Украиной, за агрессию на Донбассе и незаконную оккупацию Крыма.

США подчеркнули, что в своем проекте соглашения о “гарантиях безопасности” в Европе Россия выдвинула требования, “подрывающие принципы, которые РФ обязалась соблюдать в предыдущих документах”.

Концепция безопасности

Как информирует издание, главное отличие письменных ответов США и НАТО состоит в том, что Вашингтон готов обсуждать концепцию “неделимости безопасности”. Она была одобрена ОБСЕ на саммите в 2010 году.

Москва включила этот принцип в первую статью своих требований, утверждая, что возможное вступление Украины в Альянс повлияет на безопасность РФ. В требованиях к США Россия призвала “не предпринимать действий, не участвовать и не поддерживать деятельность, касающуюся безопасности другой стороны” (т.е. безопасности РФ).

В своем ответе Вашингтон предупреждает, что не разделяет мнение Москвы и что концепцию “неделимости безопасности” нельзя рассматривать изолированно.

Лимит на ракеты

Как утверждает издание, Вашингтон в своем ответе выдвинул ряд предложений по ограничению ракет. Их кульминацией может стать заключение новых соглашений по разоружению.

В США проинформировали РФ, что готовы начать двусторонние переговоры по контролю над ракетами малой и средней дальности, пусковыми установками. В то же время в США раскритиковали нарушения Москвой ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

Кроме того, Вашингтон предложил переговоры по ядерному оружию. Как отмечают журналисты El País, документ свидетельствует об обеспокоенности США и их союзников из-за действий Москвы по диверсификации и увеличению ядерного арсенала, разработке новых межконтинентальных ракет и размещению ракет вблизи границ НАТО.

Одной из новых идей в документе США является предложение о том, чтобы Россия самостоятельно убедилась в отсутствии наступательных крылатых ракет Томагавк на базах противоракетной обороны НАТО в Румынии и Польше. В то же время, Москва должна разрешить аналогичные проверки на своих базах.

Учитывая обеспокоенность Евросоюза из-за его исключения из этих переговоров, США гарантируют, что обсудят со своими союзниками все вопросы, влияющие на безопасность Европы.

Присутствие НАТО в Европе

По информации журналистов, в своем письменном ответе Вашингтон отмечает, что присутствие американских войск и сил НАТО в Восточной Европе является “ограниченным и пропорциональным”.

В США напоминают, что воздержались от развертывания в этом регионе ядерного оружия и дополнительных боевых сил, а американские войска там составляют четверть того, что было в конце “холодной войны”.

В то же время в Вашингтоне предупредили, что дальнейшая российская агрессия против Украины и увеличение войск РФ вблизи украинских границ “заставят Соединенные Штаты и их союзников усилить” свое присутствие в Восточной Европе.

В НАТО предложили Москве возобновление отношений, открытие представительств, закрытых с осени прошлого года, и заверили, что не хотят конфронтации. В то же время, в Альянсе подчеркнули, что не пойдут на компромиссы по основным принципам, на которых основывается евроатлантическая безопасность. Речь идет, в частности, о том, что нападение на НАТО будет считаться нападением на всех членов Альянса.

В НАТО предложили РФ консультации по предотвращению инцидентов в воздухе и на море. А в Вашингтоне осудили опасные маневры российских истребителей вблизи кораблей союзников в международных водах и нарушение принципов свободного судоходства в Черном и Азовском морях.

Киберпространство и космос

По информации журналистов, в НАТО призвали Кремль “способствовать свободному, открытому, мирному и безопасному киберпространству” и воздерживаться от кибератак против других государств.

Кроме того, в Альянсе предложили РФ переговоры по “ответственному поведению в космосе”. В частности, в НАТО призывают Москву воздержаться от испытаний по уничтожению спутников в космосе, которые “создают большое количество космического мусора”.

Эти вопросы хотят рассмотреть на серии тематических встреч.

26 января стало известно, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по так называемым гарантиям безопасности. Подробности ответа Белый дом не озвучивал. Тогда же свой ответ передали и в НАТО.

Как отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, США учли позицию Украины в своем ответе.

В то же время, российский лидер Владимир Путин накануне заявил, что США и НАТО в своих ответах проигнорировали российскую “обеспокоенность”.

Источник: El País