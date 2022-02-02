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Безопасность Украины и “открытые двери” НАТО: в СМИ обнародовали ответы США и Альянса на требования РФ

Юлия Соколова редактор ленты
США-ЄС-НАТО

Соединенные Штаты Америки и НАТО в своих письменных ответах на требования Москвы по “гарантиям безопасности” предложили ряд шагов, направленных на усиление контроля над вооружением. В то же время были отвергнуты ультиматумы Кремля по поводу нерасширения Альянса на восток.

Соответствующие документы опубликовало испанское издание El País. Журналисты заявили, что получили в свое распоряжение ответы США и НАТО на российские предложения.

Согласно документам, США и НАТО не будут подписывать двустороннее соглашение о безопасности в Европе с Россией, а также отказывать Украине в перспективе вступления в состав Альянса. Это были два ключевых требования, выдвигаемых Москвой на фоне эскалации ситуации вблизи украинской границы.

В то же время США и НАТО предложили Москве переговоры по соглашениям о разоружении и мерам по укреплению доверия.

Как отмечает издание, письменные ответы отражают месседжи, которые западные лидеры ранее публично озвучивали для Кремля. США и НАТО согласовали свои ответы, и они в значительной степени дополняют друг друга.

Требования по деэскалации вокруг Украины

Как сообщает издание, ответы США и НАТО содержат требование прекратить эскалацию ситуации вокруг Украины.

– Учитывая существенное, неспровоцированное, неоправданное и длительное наращивание российских войск в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси, мы призываем Россию к немедленной деэскалации ситуации, — подчеркивается в ответе НАТО.

В Альянсе добавили, что РФ должна вывести свои войска с территории Украины, Молдовы и Грузии.

А в Вашингтоне отметили, что прогресса по беспокоящим РФ вопросам можно достичь только после деэскалации.

– Позиция Соединенных Штатов состоит в том, что прогресса в этих вопросах можно достичь только в условиях деэскалации угрожающих действий РФ в отношении Украины, — предупредили в США.

Расширение НАТО

Как отмечают журналисты, в ответе Вашингтона изначально четко подчеркивается, что США “продолжают твердо поддерживать политику открытых дверей НАТО”, а потому не исключают будущего принятия Украины или Грузии в Альянс.

В ответе НАТО также подтверждается неизменность политики “открытых дверей”. В документе отмечается право государств выбирать союзы безопасности “без вмешательства извне”.

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Размещение ракет и Украина

Администрация Джо Байдена предложила РФ “взаимные меры прозрачности”, согласно которым Москва и Вашингтон могли бы договориться “воздерживаться от размещения наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевым заданием на территории Украины”.

При этом Вашингтон предлагает сначала проконсультироваться с Киевом.

В ответе США также сказано, что они “готовы работать над достижением взаимопонимания с РФ, а также с нашими трансатлантическими союзниками и партнерами по вопросам безопасности, представляющим общий интерес”. В документе приведены вопросы, по которым США “готовы обсудить взаимные обязательства или действия”.

В США заверили, что готовы заниматься этим процессом “добросовестно”. При этом в Вашингтоне упрекнули Путина за размещение более 100 тыс. войск вблизи границ с Украиной, за агрессию на Донбассе и незаконную оккупацию Крыма.

США подчеркнули, что в своем проекте соглашения о “гарантиях безопасности” в Европе Россия выдвинула требования, “подрывающие принципы, которые РФ обязалась соблюдать в предыдущих документах”.

Концепция безопасности

Как информирует издание, главное отличие письменных ответов США и НАТО состоит в том, что Вашингтон готов обсуждать концепцию “неделимости безопасности”. Она была одобрена ОБСЕ на саммите в 2010 году.

Москва включила этот принцип в первую статью своих требований, утверждая, что возможное вступление Украины в Альянс повлияет на безопасность РФ. В требованиях к США Россия призвала “не предпринимать действий, не участвовать и не поддерживать деятельность, касающуюся безопасности другой стороны” (т.е. безопасности РФ).

В своем ответе Вашингтон предупреждает, что не разделяет мнение Москвы и что концепцию “неделимости безопасности” нельзя рассматривать изолированно.

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Лимит на ракеты

Как утверждает издание, Вашингтон в своем ответе выдвинул ряд предложений по ограничению ракет. Их кульминацией может стать заключение новых соглашений по разоружению.

В США проинформировали РФ, что готовы начать двусторонние переговоры по контролю над ракетами малой и средней дальности, пусковыми установками. В то же время в США раскритиковали нарушения Москвой ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

Кроме того, Вашингтон предложил переговоры по ядерному оружию. Как отмечают журналисты El País, документ свидетельствует об обеспокоенности США и их союзников из-за действий Москвы по диверсификации и увеличению ядерного арсенала, разработке новых межконтинентальных ракет и размещению ракет вблизи границ НАТО.

Одной из новых идей в документе США является предложение о том, чтобы Россия самостоятельно убедилась в отсутствии наступательных крылатых ракет Томагавк на базах противоракетной обороны НАТО в Румынии и Польше. В то же время, Москва должна разрешить аналогичные проверки на своих базах.

Учитывая обеспокоенность Евросоюза из-за его исключения из этих переговоров, США гарантируют, что обсудят со своими союзниками все вопросы, влияющие на безопасность Европы.

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Присутствие НАТО в Европе

По информации журналистов, в своем письменном ответе Вашингтон отмечает, что присутствие американских войск и сил НАТО в Восточной Европе является “ограниченным и пропорциональным”.

В США напоминают, что воздержались от развертывания в этом регионе ядерного оружия и дополнительных боевых сил, а американские войска там составляют четверть того, что было в конце “холодной войны”.

В то же время в Вашингтоне предупредили, что дальнейшая российская агрессия против Украины и увеличение войск РФ вблизи украинских границ “заставят Соединенные Штаты и их союзников усилить” свое присутствие в Восточной Европе.

В НАТО предложили Москве возобновление отношений, открытие представительств, закрытых с осени прошлого года, и заверили, что не хотят конфронтации. В то же время, в Альянсе подчеркнули, что не пойдут на компромиссы по основным принципам, на которых основывается евроатлантическая безопасность. Речь идет, в частности, о том, что нападение на НАТО будет считаться нападением на всех членов Альянса.

В НАТО предложили РФ консультации по предотвращению инцидентов в воздухе и на море. А в Вашингтоне осудили опасные маневры российских истребителей вблизи кораблей союзников в международных водах и нарушение принципов свободного судоходства в Черном и Азовском морях.

Киберпространство и космос

По информации журналистов, в НАТО призвали Кремль “способствовать свободному, открытому, мирному и безопасному киберпространству” и воздерживаться от кибератак против других государств.

Кроме того, в Альянсе предложили РФ переговоры по “ответственному поведению в космосе”. В частности, в НАТО призывают Москву воздержаться от испытаний по уничтожению спутников в космосе, которые “создают большое количество космического мусора”.

Эти вопросы хотят рассмотреть на серии тематических встреч.

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26 января стало известно, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по так называемым гарантиям безопасности. Подробности ответа Белый дом не озвучивал. Тогда же свой ответ передали и в НАТО.

Как отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, США учли позицию Украины в своем ответе.

В то же время, российский лидер Владимир Путин накануне заявил, что США и НАТО в своих ответах проигнорировали российскую “обеспокоенность”.

Источник: El País

Фото: Depositphotos

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