Несколько компаний, которые занимаются транспортировкой и хранением нефти по всей Европе, стали жертвами кибератак. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Атакам подверглись IТ-системы в Oiltanking в Германии, SEA-Invest в Бельгии и Evos в Нидерландах.

В общей сложности от действий хакеров пострадали десятки терминалов, предназначенных для хранения и транспортировки нефти по всему миру. По словам представителей компаний, атаки произошли в выходные дни.

Бельгийская прокуратура сейчас расследует кибератаку, которая затронула терминалы SEA-Invest, в том числе крупнейший терминал компании в Антверпене под названием SEA-Tank. Пресс-секретарь компании заявила, что в воскресенье пострадали все порты, которыми они управляют в Европе и Африке.

Компания работает над созданием резервной IТ-системы, но говорит, что большая часть наливных транспортных средств работает.

Представитель Evos в Нидерландах сообщил BBC, что в терминалах в Тернеузене, Генте и на Мальте IТ-операции производились с задержкой.

В понедельник Oiltanking Deutschland GmbH & Co. KG, которая занимается хранением и транспортировкой нефти, автомобильного топлива и других нефтепродуктов, заявила о взломе.

Предполагается, что атака на Oiltanking была осуществлена с помощью программы-вымогателя, когда хакеры шифруют данные и выводят компьютерные системы из строя, пока им не заплатят выкуп.

В мае прошлого года атака программы-вымогателя на американского поставщика нефти Colonial Pipeline привела к сокращению поставок в США и нескольких штатах и объявлению чрезвычайного положения.

Сотрудник крупной баржинговой компании в Нидерландах сообщил BBC, что портовые цепочки поставок были нарушены. Первые проблемы заметили во вторник.