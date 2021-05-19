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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Colonial Pipeline снова столкнулся с компьютерными проблемами после атаки хакеров

трубопровід Colonial Pipeline США

Американский крупнейший топливопровод Colonial Pipeline снова столкнулся с компьютерными проблемами после хакерской атаки, которая произошла 12 мая.

По данным Bloomberg, во вторник клиенты компании не могли делать заказы на поставки топлива через трубопровод, вносить в заявки изменения и отслеживать статус заказа в реальном времени в сети Colonial Pipeline.

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При этом заказчики услуг по транспортировке отметили, что топливопровод функционирует. Для доступа к сетям компании клиентам приходится использовать дополнительную коммуникационную систему.

Атака на Colonial Pipeline

В начале мая хакерская группа совершила атаку на Colonial Pipeline — компанию, которая поставляет почти половину от всего бензина на Восточное побережье США.

В результате АЗС от Вашингтона до штата Алабамы испытали такой наплыв покупателей, что запасы горючего истощились. По данным американских СМИ, ситуация до сих пор до конца не пришла в норму, а транспортные компании работают сверхурочно для восстановления снабжения.

Подробнее о хакерской атаке на Colonial Pipeline читайте на Фактах ICTV.

Источник: Bloomberg

Фото: Getty Images

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