Американский крупнейший топливопровод Colonial Pipeline снова столкнулся с компьютерными проблемами после хакерской атаки, которая произошла 12 мая.

По данным Bloomberg, во вторник клиенты компании не могли делать заказы на поставки топлива через трубопровод, вносить в заявки изменения и отслеживать статус заказа в реальном времени в сети Colonial Pipeline.

При этом заказчики услуг по транспортировке отметили, что топливопровод функционирует. Для доступа к сетям компании клиентам приходится использовать дополнительную коммуникационную систему.

Атака на Colonial Pipeline

В начале мая хакерская группа совершила атаку на Colonial Pipeline — компанию, которая поставляет почти половину от всего бензина на Восточное побережье США.

В результате АЗС от Вашингтона до штата Алабамы испытали такой наплыв покупателей, что запасы горючего истощились. По данным американских СМИ, ситуация до сих пор до конца не пришла в норму, а транспортные компании работают сверхурочно для восстановления снабжения.

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