Французские официальные лица заявили, что президент РФ Владимир Путин пообещал не предпринимать никаких новых “военных инициатив” и согласился вывести тысячи российских военнослужащих из Беларуси после завершения запланированных там учений.

Об этом пишет британское издание Financial Times.

Если соглашение, достигнутое при посредничестве французского президента Эммануэля Макрона в понедельник, будет подтверждено Путиным, это может снизить напряженность в Восточной Европе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил Financial Times, что Путин и Макрон готовы продолжить диалог относительно французских предложений.

— Все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по ЕС и НАТО, в первую очередь США. Пока рано говорить о чем-то еще, — сказал Песков.

Президент Франции получил заверения Путина о его готовности говорить относительно деэскалации. Но при этом президент России был критически настроен по отношению к НАТО, обвиняя Запад и Украину в кризисе. По словам Путина, Россия сделает “все возможное, чтобы достичь приемлемых для всех компромиссов относительно ​​европейской безопасности”.

— Думаю, вполне вероятно, что какие-то его идеи и предложения, даже если о них рано говорить, могут стать частью основы для наших следующих совместных шагов, — сказал Путин о предложениях Макрона.

Напомним, что Россия требует от НАТО обязательств никогда не принимать Украину в Альянс и свернуть экспансию на восток.

Макрон, который во вторник должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, признал наличие глубоких разногласий между Россией и Западом по поводу украинского конфликта.

По словам французских официальных лиц, была достигнута договоренность не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог относительно развертывания российских войск.

Соглашение будет включать вывод российских войск из Беларуси после завершения крупных совместных учений.

Напомним, что переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным продолжались более пяти часов. О чем говорили президенты – в материале Фактов ICTV.