Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным продолжались более пяти часов.

В начале встречи президент РФ выразил обеспокоенность касательно сферы безопасности в Европе и поблагодарил Макрона за участие в разработке европейской архитектуры безопасности, включая нормандский формат.

В свою очередь Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость выбрать путь дипломатии вместо возможной эскалации.

После завершения переговоров французский и российский лидеры выступили на совместной пресс-конференции для журналистов.

Что сказал президент РФ

Владимир Путин заявил, что они с французским лидером обсудили требования РФ относительно НАТО, то, что политика открытых дверей Альянса слишком свободна, а сам Североатлантический союз обозначил Россию как своего противника.

Российский президент также выразил разочарование тем, что страны Запада поставляют Украине оружие и военное оборудование, а сам Киев, по его словам, “не хочет соблюдать” Минские соглашения и нормандские договоренности. Путин также подчеркнул, что альтернативы Минску нет.

Лидер РФ пообещал не поддерживать инициативу признания террористов из “ЛНР” и “ДНР”, поскольку это противоречит Минским договоренностям.

Что сказал президент Франции

В свою очередь Эммануэль Макрон заявил, что ситуация остается серьезной, а западные партнеры стремятся прийти к дипломатическому урегулированию конфликта ради мира и стабильности в Европе.

Он также добавил, что Альянс не откажется от политики открытых дверей, но само НАТО нуждается в создании новых механизмов.

Французский президент отметил, что ближайшие дни будут решающими для попыток деэскалации ситуации, а переговоры, которые осуществляют западные лидеры, должны способствовать этому.

Он добавил, что должны быть разработаны гарантии безопасности для Евросоюза, Украины, Грузии, Беларуси и РФ.

Эммануэль Макрон упомянул внесение изменений в Конституцию Беларуси, где теперь отсутствует пункт о безъядерном статусе государства, что увеличивает беспокойство стран Запада.

Напомним, уже сегодня, 8 февраля, Эммануэль Макрон прибудет в Украину с официальным визитом. Это впервые за 24 года, когда президент Франции прибудет в Киев.

В частности, 7-8 февраля с визитом Украину посетят министры иностранных дел Чехии Ян Липовский, Словакии Иван Корчок и Австрии Александр Шалленберг. Они планируют отправиться в зону проведения ООС в Донбассе.

А уже на следующей неделе в Украину приедет канцлер Германии Олаф Шольц.

Источник: Yahoo Finance