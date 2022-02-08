Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным продолжались более пяти часов.
В начале встречи президент РФ выразил обеспокоенность касательно сферы безопасности в Европе и поблагодарил Макрона за участие в разработке европейской архитектуры безопасности, включая нормандский формат.
В свою очередь Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость выбрать путь дипломатии вместо возможной эскалации.
После завершения переговоров французский и российский лидеры выступили на совместной пресс-конференции для журналистов.
Что сказал президент РФ
Владимир Путин заявил, что они с французским лидером обсудили требования РФ относительно НАТО, то, что политика открытых дверей Альянса слишком свободна, а сам Североатлантический союз обозначил Россию как своего противника.
Российский президент также выразил разочарование тем, что страны Запада поставляют Украине оружие и военное оборудование, а сам Киев, по его словам, “не хочет соблюдать” Минские соглашения и нормандские договоренности. Путин также подчеркнул, что альтернативы Минску нет.
Лидер РФ пообещал не поддерживать инициативу признания террористов из “ЛНР” и “ДНР”, поскольку это противоречит Минским договоренностям.
Что сказал президент Франции
В свою очередь Эммануэль Макрон заявил, что ситуация остается серьезной, а западные партнеры стремятся прийти к дипломатическому урегулированию конфликта ради мира и стабильности в Европе.
Он также добавил, что Альянс не откажется от политики открытых дверей, но само НАТО нуждается в создании новых механизмов.
Французский президент отметил, что ближайшие дни будут решающими для попыток деэскалации ситуации, а переговоры, которые осуществляют западные лидеры, должны способствовать этому.
Он добавил, что должны быть разработаны гарантии безопасности для Евросоюза, Украины, Грузии, Беларуси и РФ.
Эммануэль Макрон упомянул внесение изменений в Конституцию Беларуси, где теперь отсутствует пункт о безъядерном статусе государства, что увеличивает беспокойство стран Запада.
Напомним, уже сегодня, 8 февраля, Эммануэль Макрон прибудет в Украину с официальным визитом. Это впервые за 24 года, когда президент Франции прибудет в Киев.
В частности, 7-8 февраля с визитом Украину посетят министры иностранных дел Чехии Ян Липовский, Словакии Иван Корчок и Австрии Александр Шалленберг. Они планируют отправиться в зону проведения ООС в Донбассе.
А уже на следующей неделе в Украину приедет канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник: Yahoo Finance