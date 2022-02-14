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Страны G7 готовы ввести санкции против РФ в случае эскалации на границе Украины

Валентина Летяк редактор ленты
саміт g7

Санкции против России станут быстрым и скоординированным ответом стран G7 в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Министры финансов стран клуба Большой семерки выступили с соответствующим совместным заявлением.

– Мы готовы вместе ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массивные и немедленные последствия для российской экономики, – говорится в сообщении G7.

Они предупреждают Москву о том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет встречена “быстрым, скоординированным и мощным ответом”.

Страны G7 следят за ситуацией и готовы скоординировано оказать экономическую и финансовую поддержку Украине.

С подобным заявлением выступили министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) 12 декабря 2021 года по итогам встречи в Ливерпуле (Великобритания).

Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсуждали ситуацию на границах Украины, а в совместном заявлении осудили наращивание военных сил России и агрессивную риторику Москвы по отношению к Киеву.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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