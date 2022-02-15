В ходе 40-минутного разговора президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон согласились, что сделка дипломатическое решение украинского кризиса все еще возможно, несмотря на хор предупреждений о неизбежных военных действиях со стороны России. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Россия всегда отрицала, что имеет планы вторжения в Украину, несмотря на то, что вдоль границы сосредоточено более 100 000 военнослужащих. В понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что дипломатия далеко не исчерпана.

Более десятка стран призвали своих граждан покинуть Украину, а США заявили, что воздушные бомбардировки могут начаться в любое время.

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Но в своем разговоре президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформировали друг друга о своих недавних разговорах с другими мировыми лидерами, и высказали твердую позицию, что все еще остается решающее окно для дипломатии.

— Они согласились, что остается решающее окно для дипломатии и для России, чтобы отступить от своих угроз в адрес Украины, — говорится в сообщении Даунинг-стрит.

Джонсон во время встречи с Байденом отметил, что Великобритания готова сделать все возможное, чтобы помочь в решении проблемы. Американский президент его поддержал:

— Мы никуда без вас.

Ожидается, что во вторник Джонсон проведет брифинг, чтобы обсудить реакцию Великобритании на давление.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает очевидным, что президент России Владимир Путин планирует повторное масштабное вторжение на территорию Украины.

Он убежден, что весь мир находится на краю пропасти.