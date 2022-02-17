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В Брюсселе началась встреча лидеров ЕС относительно ситуации вокруг Украины

Марта Бондаренко редактор ленты
Євросоюз

В Брюсселе началась неформальная встреча Европейского совета – лидеров стран ЕС – по напряженной ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщил спикер президента Евросовета Баренд Лейтс.

Европейский Совет поощряет дипломатические усилия и подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

— Как только началась неформальная встреча членов Евросовета относительно последних событий, связанных с Россией и Украиной, — написал он.

Ввиду конфиденциальности встреча проходит без электронных устройств.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предостерегла от ложного чувства безопасности из-за заявлений России об отводе войск от границ с Украиной.

Фото: Depositphotos

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