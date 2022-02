В Брюсселе началась неформальная встреча Европейского совета – лидеров стран ЕС – по напряженной ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщил спикер президента Евросовета Баренд Лейтс.

Европейский Совет поощряет дипломатические усилия и подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ввиду конфиденциальности встреча проходит без электронных устройств.

The informal meeting of the Members of the European Council on a state of play of latest developments related to Russia-Ukraine has just started.

To ensure confidentiality, the discussion takes place without electronic devices. #EUCO pic.twitter.com/hdR28B5Z4x

