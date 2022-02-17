Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предостерегает от ложного чувства безопасности из-за заявлений России об отводе войск от границ с Украиной. Об этом Трасс сказала британскому изданию The Telegraph.

Трасс повторила предупреждения США и НАТО о том, что нет никаких доказательств какого-либо отступления российских войск с территорий, граничащих с Украиной.

По словам главы британского МИДа, для НАТО и свободных демократий это будет лакмусовой бумажкой — противостояние российской агрессии.

— Мы не должны впадать в ложное чувство безопасности, когда Россия утверждает, что некоторые войска возвращаются в свои казармы, в то время как на самом деле происходит наращивание российской военной мощи… В настоящее время нет никаких доказательств того, что россияне уходят из приграничных районов вблизи Украины, — сказала Лиз Трасс.

Она также предостерегла от иллюзий относительно того, что Россия при всей наглости может тянуть напряженность намного дольше.

— У нас не должно быть иллюзий относительно того, что Россия могла бы тянуть это намного дольше: могут уйти еще недели, если не месяцы, на подрыв Украины и вызов единству Запада. Это проверка нашего характера, — сказала министр иностранных дел Великобритании.

Лиз Трасс посетит Украину и Польшу для переговоров с министрами-коллегами, а затем примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные, где будут присутствовать министры иностранных дел и обороны НАТО.

Фото: Twitter Лиз Трасс