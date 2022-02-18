Брошенное грузовое судно с люксовыми автомобилями на борту дрейфует в Атлантическом океане. Причиной тому стал быстро возникший на борту пожар, который вынудил экипаж спасаться.

Судно Felicity Ace загорелось в Северной Атлантике в среду. На его борту перевозили грузы, в том числе автомобили Porsche и Volkswagen, из Эмдена, Германия, в Дэвисвилл, штат Род-Айленд.

Согласно заявлению ВМС Португалии, на момент возникновения пожара судно находилось в 90 морских милях к юго-западу от португальских Азорских островов.

Пожар вспыхнул в грузовом отсеке, начал быстро распространяться и вынудил всех 22 членов экипажа покинуть судно. Всех людей поселили в местную гостиницу.

Another shot of the abandoned Felicity Ace on fire pic.twitter.com/K5KrnQCdZK — Mike Schuler (@MikeSchuler) February 17, 2022

Сообщается, что никаких заметных источников загрязнения океана от пожара не было зафиксировано.

Сейчас владельцы грузового судна организовали буксировку, поскольку пожар продолжается. Судно Felicity Ace зарегистрировано на Панаме, эксплуатируется японской судоходной компанией Mitsui O.S.K. Lines.

В свою очередь, компания Porsche подтвердила CNN Business, что несколько ее автомобилей есть на борту судна.

У Volkswagen также есть клиенты, ожидающие автомобили, которые на данный момент находятся на горящем грузовом судне.

— Нам известно об инциденте с грузовым судном, перевозившим автомобили Volkswagen Group через Атлантику. Судно направлялось в Северную Америку, — сказал представитель Volkswagen Дирк Амир.

По данным Associated Press, Felicity Ace может перевозить более 17 тыс. метрических тонн груза.