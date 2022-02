Брошенное грузовое судно с люксовыми автомобилями на борту дрейфует в Атлантическом океане. Причиной тому стал быстро возникший на борту пожар, который вынудил экипаж спасаться.

Судно Felicity Ace загорелось в Северной Атлантике в среду. На его борту перевозили грузы, в том числе автомобили Porsche и Volkswagen, из Эмдена, Германия, в Дэвисвилл, штат Род-Айленд.

Согласно заявлению ВМС Португалии, на момент возникновения пожара судно находилось в 90 морских милях к юго-западу от португальских Азорских островов.

Пожар вспыхнул в грузовом отсеке, начал быстро распространяться и вынудил всех 22 членов экипажа покинуть судно. Всех людей поселили в местную гостиницу.

Another shot of the abandoned Felicity Ace on fire pic.twitter.com/K5KrnQCdZK

— Mike Schuler (@MikeSchuler) February 17, 2022