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Путин поручил Минобороны РФ обеспечить “поддержание мира в ДНР и ЛНР” российскими военными

Юля Захарченко редактор ленты
Володимир Путін

Российская Федерация объявила о введении войск на временно оккупированные территории Украины.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ обеспечить “поддержание мира” в псевдореспубликах “ДНР” и “ЛНР” российскими военными.

Он приказал ввести войска на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на указ Путина.

В документе говорится, что Путин в указе о признании “ЛДНР” поручил Минобороны РФ обеспечить “функцию поддержания мира” российскими военными на территории псевдореспублик.

21 февраля Россия признала “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР”, подписав соответствующие указы.

В Белом доме заявили о вопиющем нарушении Российской Федерацией международных обязательств, поэтому президент США Джо Байден подпишет указ о запрете инвестиций, торговле и финансировании псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

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Фото: Depositphotos

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