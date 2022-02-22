Байден підпише указ про заборону інвестицій та фінансування “ЛДНР” – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір підписати указ про заборону інвестицій, торгівлі та фінансування псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря Білого дому Джен Псакі про заяву Росії щодо визнання “незалежності” терористичних псевдодержавних утворень “Л/ДНР”.

– Ми очікували такого кроку з боку Росії та готові негайно реагувати. Незабаром президент Байден видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування громадян США в, з або у так звані “ДНР” і “ЛНР”.

У Білому домі заявили, що незабаром оголосять про додаткові заходи, пов’язані з кричущим порушенням Росією міжнародних зобов’язань.

– Щоб було зрозуміло: ці заходи є окремими від суворих економічних санкцій, які ми готуємо у координації з союзниками та партнерами, якщо Росія продовжуватиме вторгнення в Україну, і стануть доповненням до них.

Представники Білого дому продовжують тісно консультуватися зі своїми союзниками та партнерами щодо подальших дій для зменшення напруги на сході України, спровокованої агресивними діями Росії.