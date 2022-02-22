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Байден підпише указ про заборону інвестицій та фінансування “ЛДНР” – Білий дім

Юля Захарченко редакторка стрічки
Джо Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір підписати указ про заборону інвестицій, торгівлі та фінансування псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”.

Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря Білого дому Джен Псакі про заяву Росії щодо визнання “незалежності” терористичних псевдодержавних утворень “Л/ДНР”.

– Ми очікували такого кроку з боку Росії та готові негайно реагувати. Незабаром президент Байден видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування громадян США в, з або у так звані “ДНР” і “ЛНР”.

У Білому домі заявили, що незабаром оголосять про додаткові заходи, пов’язані з кричущим порушенням Росією міжнародних зобов’язань.

– Щоб було зрозуміло: ці заходи є окремими від суворих економічних санкцій, які ми готуємо у координації з союзниками та партнерами, якщо Росія продовжуватиме вторгнення в Україну, і стануть доповненням до них.

Представники Білого дому продовжують тісно консультуватися зі своїми союзниками та партнерами щодо подальших дій для зменшення напруги на сході України, спровокованої агресивними діями Росії.

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Джерело: White House

Фото: Getty Images

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