Франция выступила за отключение России от SWIFT

Официальный Париж поддержал инициативу отключения РФ от SWIFT и введение персональных санкций против Путина.

Об этом ночью 26 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал президента Франции Эммануэля Макрона настоящим другом Украины.

— Только что позвонил Эммануэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонного оружия. Merci la France, – написал президент Украины.

Накануне, 24 февраля, о возможном отключении России от SWIFT заявлял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По предварительным данным, на таком решении он настоял твердо и уверенно.

Только в 2020 году на долю России пришлось 1,5% транзакций в SWIFT.

Источник: Владимир Зеленский