Британия настаивает на отключении РФ от SWIFT, Германия пока не готова — Financial Times

Официальный Лондон готов к принятию решения об отключении России от SWIFT.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Financial Times. Отмечается, что Германия к таким мерам пока не готова.

— Премьер Джонсон очень стремится к этому и настаивает очень твердо, — заявил в разговоре с журналистами один из британских чиновников.

Отмечается, что отключение РФ от SWIFT возможно исключительно в рамках международного соглашения. По предварительной информации издания президент США Джо Байден разделяет предложение Британии.

Накануне в Белом доме намекали, что возможность отключения России от SWIFT, однако саму возможность этого не исключали. В 2020 году на долю России пришлось 1,5% транзакций в SWIFT.