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Италия поддержала отсоединение России от SWIFT – Зеленский

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Италия поддержала отсоединение России от SWIFT – Зеленский

Италия поддержал отключение отключения России от системы SWIFT.

Об этом 26 февраля 2022 года сообщил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги.

– Это начало новой страницы в истории наших государств. Только что Марио Драги во время телефонного разговора поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи, — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина должна стать частью ЕС.

24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Вторжение началось утром с разных направлений. Украинские бойцы дают отпор оккупантам, бои продолжаются и сейчас.

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Ряд стран мира, в частности США, Германия, Франция, Великобритания, Польша, Финляндия, Япония, Южная Корея поддержали Украину.

Было предложение отсоединить Россию от SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – международная система, позволяющая банкам в разных странах быстро обмениваться информацией и проводить платежи). Раньше Италия была против этого.

Фото: Dreamstime

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