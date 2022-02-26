Италия поддержал отключение отключения России от системы SWIFT.

Об этом 26 февраля 2022 года сообщил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги.

– Это начало новой страницы в истории наших государств. Только что Марио Драги во время телефонного разговора поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи, — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина должна стать частью ЕС.

24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Вторжение началось утром с разных направлений. Украинские бойцы дают отпор оккупантам, бои продолжаются и сейчас.

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Ряд стран мира, в частности США, Германия, Франция, Великобритания, Польша, Финляндия, Япония, Южная Корея поддержали Украину.

Це початок нової сторінки в історії наших держав ???????? ????????. Щойно #MarioDraghi в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна має стати частиною #ЄС. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Было предложение отсоединить Россию от SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – международная система, позволяющая банкам в разных странах быстро обмениваться информацией и проводить платежи). Раньше Италия была против этого.