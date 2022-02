Главы МИД Евросоюза завтра планируют согласовать отключение РФ от Swift — СМИ

Министры иностранных дел Европейского Союза проведут встречу 27 февраля в режиме видеоконференции, чтобы согласовать санкции против России и отключение страны-агрессора от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей Swift.

Об этом сообщил Редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети Twitter.

Eu foreign ministers will meet tomorrow via videoconference to seek political agreement on SWIFT sanctions. #Ukraine #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 26, 2022