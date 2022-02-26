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Главы МИД Евросоюза завтра планируют согласовать отключение РФ от Swift — СМИ

Юля Захарченко редактор ленты
SWIFT

Министры иностранных дел Европейского Союза проведут встречу 27 февраля в режиме видеоконференции, чтобы согласовать санкции против России и отключение страны-агрессора от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей Swift.

Об этом сообщил Редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, против Беларуси также могут ввести санкции и отключить от международной системы осуществления платежей Swift.

Swift – это международный межбанковский финансовый канал связи, с помощью которого государства могут получать денежные переводы от других стран.

Отключения России и Беларуси от всемирной системы осуществления платежей нанесут разрушительный удар экономике стран-агрессоров.

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Фото: Depositphotos

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