Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Он заявил, что каждый желающий гражданин иностранного государства может приехать в Украину, чтобы бороться против российских захватчиков.

Он подчеркнул, что это война не только против Украины, но и против всей Европы.

— Против единства Европы. Против простых прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте, – заявил Зеленский.

Как иностранцам поехать в Украину воевать против российских захватчиков

Руководство Украины создало Интернациональный легион, в котором будут воевать иностранцы.

Для того чтобы записаться в легион, а также, чтобы узнать все детали, следует обращаться к атташе по вопросам обороны Посольства Украины в вашем государстве. Эта информация находится на сайтах украинских посольств.

Иностранным гражданам следует понимать, что такие действия правомерны, поскольку регулируются украинским законодательством.

Согласно Положению о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента Украины от 10 июня 2016 г. № 248, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке. В частности, это касается и Сил территориальной обороны ВСУ.