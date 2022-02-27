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Факты / Мир / Мировые новости

ЕС полностью закрывает свое воздушное пространство для самолетов из России

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Урсула фон дер Ляєн

Европейский союз полностью закрывает свое воздушное пространство для России. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 27 февраля, во время брифинга.

Запрет распространяется на все самолеты, принадлежащие России, контролируемые или зарегистрированные там.

— Они не смогут совершать посадку, взлет в небо или пересекать пространство ЕС. В частности, частные самолеты олигархов, — заявила фон дер Ляйен.

Таким образом, российские самолеты не смогут летать над территорией Евросоюза даже транзитом.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 21 страна Европы закрыла воздушное пространство для российской авиации, в том числе Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Исландия, Швеция, Австрия, Ирландия, Франция и другие.

Принимая соответствующее решение, страны также призвали к закрытию воздушного пространства ЕС полностью.

Фото: Depositphotos

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