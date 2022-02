Европейский союз полностью закрывает свое воздушное пространство для России. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 27 февраля, во время брифинга.

Запрет распространяется на все самолеты, принадлежащие России, контролируемые или зарегистрированные там.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.

They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.

Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022