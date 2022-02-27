Европейский союз полностью закрывает свое воздушное пространство для России. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 27 февраля, во время брифинга.

Запрет распространяется на все самолеты, принадлежащие России, контролируемые или зарегистрированные там.

— Они не смогут совершать посадку, взлет в небо или пересекать пространство ЕС. В частности, частные самолеты олигархов, — заявила фон дер Ляйен.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft. They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU. Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022

Таким образом, российские самолеты не смогут летать над территорией Евросоюза даже транзитом.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 21 страна Европы закрыла воздушное пространство для российской авиации, в том числе Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Исландия, Швеция, Австрия, Ирландия, Франция и другие.

Принимая соответствующее решение, страны также призвали к закрытию воздушного пространства ЕС полностью.