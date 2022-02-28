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Факты / Мир / Мировые новости

Байден обсудит нападение России на Украину с союзниками

Илья Нежигай редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден проведет защищенный телефонный разговор с западными союзниками и партнерами по поводу вторжения России в Украину.

Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

В сообщении отмечается, что звонок американского лидера будет совершен для обсуждения последних событий, которые связаны с нападением России на Украину.

Во время звонка будет скоординирован единый ответ США с союзниками.

Отмечается, что подробности звонка будут закрыты для прессы, а сам разговор произойдет в 11.15 по местному времени (18.15 по времени Киева).

В пресс-службе премьер-министра Канады Джастина Трюдо добавили перечень участников разговора. Среди них Франция, Германия, Италия, Япония, Польша, Румыния, Великобритания, Европейский Союз, НАТО и, соответственно, США и Канада.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил о предоставлении Украине еще $54 млн гуманитарной помощи из-за полномасштабного вторжения России.

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Фото: White House

Источник: White House

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