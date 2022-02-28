Украина получит от США еще $54 млн гуманитарной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о предоставлении Украине еще $54 млн гуманитарной помощи из-за нового нападения Российской Федерации.

– Наше партнерство с народом Украины устойчиво и долговечно, и мы сосредоточены на насущных гуманитарных потребностях Украины как важной части нашего ответа на умышленное, неспровоцированное и неоправданное нападение России. Заботясь о благополучии простых украинцев, мы объявляем о предоставлении гуманитарной помощи на сумму почти 54 миллиона долларов пострадавшим от дальнейшего вторжения России. Финансирование включает около 26 миллионов долларов от Госдепартамента и 28 миллионов от Агентства США по международному развитию, – сказано в заявлении, опубликованном 27 февраля.

Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты являются одним из крупнейших гуманитарных доноров Украины.

С момента вторжения России в Украину восемь лет назад сумма помощи от США составила почти 405 миллионов долларов.

– Этот новый транш гуманитарной помощи будет поступать через независимые гуманитарные организации, оказывающие помощь в ответ на нужды с беспристрастностью, гуманностью, сохраняя нейтралитет и независимость, – говорится в сообщении.

Как уточняется, деньги пойдут на защиту граждан и обеспечение их питанием, чистой питьевой водой, жильем, неотложной медицинской помощью и теплыми вещами.