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Факты / Мир

Украина получит от США еще $54 млн гуманитарной помощи

Анастасия Гевко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о предоставлении Украине еще $54 млн гуманитарной помощи из-за нового нападения Российской Федерации. 

– Наше партнерство с народом Украины устойчиво и долговечно, и мы сосредоточены на насущных гуманитарных потребностях Украины как важной части нашего ответа на умышленное, неспровоцированное и неоправданное нападение России. Заботясь о благополучии простых украинцев, мы объявляем о предоставлении гуманитарной помощи на сумму почти 54 миллиона долларов пострадавшим от дальнейшего вторжения России. Финансирование включает около 26 миллионов долларов от Госдепартамента и 28 миллионов от Агентства США по международному развитию, – сказано в заявлении, опубликованном 27 февраля.

Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты являются одним из крупнейших гуманитарных доноров Украины.

С момента вторжения России в Украину восемь лет назад сумма помощи от США составила почти 405 миллионов долларов. 

– Этот новый транш гуманитарной помощи будет поступать через независимые гуманитарные организации, оказывающие помощь в ответ на нужды с беспристрастностью, гуманностью, сохраняя нейтралитет и независимость, – говорится в сообщении.

Как уточняется, деньги пойдут на защиту граждан и обеспечение их питанием, чистой питьевой водой, жильем, неотложной медицинской помощью и теплыми вещами. 

– Наше финансирование также поможет гуманитарным организациям поддерживать контакты между членами семей, разлученных из-за конфликта, что, надеемся, в некоторых случаях приведет к воссоединению, – сказано в заявлении.

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