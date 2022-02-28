Белый дом заявил, что США будут противостоять “ядерным угрозам” Путина

Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что ядерные угрозы президента России Владимира Путина характерны для поведения агрессора, который придумывает несуществующие угрозы, чтобы оправдывать таким образом свое нападение.

Она подчеркнула, что США будут противостоять этому.

– Это действительно модель поведения, которую мы видели со стороны президента Путина во время этого конфликта – он создает угрозы, которых нет, чтобы оправдать дальнейшую агрессию, – пояснила Псаки в интервью ABC News.

Она напомнила, что все это уже было, однако для России никогда не было угроз ни со стороны НАТО, ни со стороны Украины.

– Это все – характерное поведение президента Путина. Мы будем противостоять этому, – подчеркнула спикер.

Кроме того она отметила, что Вашингтон продолжит рассматривать возможность введения санкций против энергетического сектора РФ, но для их введения необходимо сначала обеспечить, чтобы они имели минимальный эффект для мирового рынка энергоносителей.

Напомним, в воскресенье Путин приказал перевести “силы сдерживания” РФ в особый режим несения боевого дежурства.

Он мотивировал это якобы агрессивными высказываниями лидеров стран НАТО в адрес России.