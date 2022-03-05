Американский сенатор призвал “убрать” Владимира Путина

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм (республиканец из Южной Каролины) призвал в четверг вечером к убийству президента Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью, когда стало известно, что русские войска обстреливали Запорожскую атомную электростанцию ​​в Украине.

– Есть ли в России Брут? Есть ли в русской армии более успешный полковник Штауффенберг? Единственный способ положить этому конец – это чтобы кто-то в России убрал этого парня, – сказал сенатор Грэм о Владимире Путине.

Он добавил, что единственными, кто может это сделать – является русский народ.

– Легко сказать, трудно сделать. Если вы не хотите жить во тьме до конца своей жизни, быть изолированными от остального мира в крайней нищете и жить во мраке, вам нужно сделать шаг навстречу, — сказал Линдси Грэм.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал заявление американского сенатора примером “истерического русофобского нападения”.

— В наши дни не все могут соблюдать здравый смысл, — сказал Дмитрий Песков.

Помощник сенатора Грэма отметил, что политик сделал аналогичные комментарии для другого издания, где заявил, что не против государственного переворота в России, чтобы убрать Владимира Путина.

Издание NYT отмечает, что комментарии Грэма прозвучали в тот момент, когда старшие помощники Белого дома в частном порядке опасались, что президент РФ почувствует себя загнанным в угол первоначальной лавиной глобальных санкций и станет действовать потенциально развязывая войну, которую он начал, еще шире.

Линдси Грэма раскритиковали в его собственной партии, включая сенатора Теда Круза, республиканца из штата Техас, который написал в Twitter, что слова его однопартийца являются плохой идеей.

— Применить масштабные экономические санкции; запретить российскую нефть и газ; и оказать военную помощь, чтобы украинцы могли защитить себя… Но мы не должны призывать к убийству глав государств, — сказал Тед Круз.

На Капитолийском холме Грэм неоднократно осуждал Владимира Путина, представляя законодательство в поддержку требований украинского правительства обвинить его в военных преступлениях в Международном уголовном суде и призывая президента Байдена прекратить импорт всех российских энергоносителей.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что окружение президента РФ считает, что Владимир Путин не в своем уме, потому что находится в изоляции от других людей.