Российский банкир Александр Конаныхин объявил о награде в размере 1 000 000 долларов за арест президента России Владимира Путина в связи с продолжающимся по указке главы Кремля вторжением в Украину.

– Я обещаю выплатить 1 000 000 долларов офицеру (офицерам), которые, выполняя свой конституционный долг, арестуют Путина как военного преступника в соответствии с российским и международным законодательством, – написал Конаныхин у себя в соцсетях. – Путин не президент России, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву жилых домов в России, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убив своих оппонентов, – подчеркнул он.

Конаныхин сообщил, что как этнический русский и гражданин России он считает своим моральным долгом способствовать “денацификации России”.

– Я продолжу свою помощь Украине в ее героических усилиях противостоять натиску путинской Орды, – добавил банкир.

По данным иноСМИ, первый пост на эту тему сопровождался изображением с фотографией Владимира Путина и словами: Разыскивается: живым или мертвым. Владимир Путин за массовое убийство.

Сейчас в Facebook размещен обновленный пост, без фото. В нем указано, что соцсеть забанила первоначальное сообщение, поэтому Конаныхин опубликовал его снова, но уже без фото.

Позднее банкир запостил еще одно сообщение, в котором указал, что если тысяча человек скинет за Путина по миллиону каждый, то в сумме получится миллиард.

Кто такой Конаныхин

Согласно общедоступным данным, Александр Павлович Конаныхин – один из первых банкиров постсоветской России. У него была бурная история с российским правительством.

The Washington Post в статье 1996 года писал, что Конаныхин учился в Московском физико-техническом институте, прежде чем бросить учебу и открыть студенческий строительный кооператив. После этого он занялся рядом других предприятий, включая банковское дело, акции и недвижимость.

К 25 годам он построил целую империю из более чем 100 фирм. В 1992 году его компании стоили около 300 миллионов долларов. Он также был в составе первой делегации на тот момент президента России Бориса Ельцина в Вашингтоне.

Позднее, в 1996 году, когда Конаныхин проживал с женой в США, их обоих арестовали федеральные иммиграционные агенты по обвинению в нарушении условий американских виз.

Вероятно, дело было возбуждено после того, как российские власти заявили, что бизнесмен якобы присвоил 8 миллионов долларов Всероссийского биржевого банка в Москве.

Дело длилось несколько недель, после чего агенты ФБР выяснили, что российская мафия получила заказ на жизнь Конаныхина.

Кроме того, бывший агент КГБ дал показания о том, что у него есть серьезные сомнения в обвинениях, выдвинутых против олигарха.

В то же время Post пишет, что во время суда Александр Конаныхин сообщил, что некоторые из его корпоративных помощников во Всероссийском биржевом банке начали давить на него, требуя денег, а также угрожали ему, что побудило его переехать в Венгрию.

Он утверждал, что затем ему снова угрожали насилием, что побудило его бежать в Чехию, а затем в Нью-Йорк.

Конаныхин жаловался на угрозы российским чиновникам и даже самому Ельцину. В какой-то момент власти прекратили расследование угроз и вместо этого начали расследование в отношении него, утверждая, что он незаконно перевел 8 миллионов долларов из банка на свои личные счета за границей.

Российские власти заявили, что его версия событий была фальшивой и направлена ​​на клевету на его бывших сотрудников.

В конце концов было достигнуто соглашение, и Конаныхин был освобожден из-под стражи.

В конечном итоге он получил политическое убежище. Однако всего через несколько лет Апелляционный совет по иммиграционным делам отменил политическое убежище и распорядился о его депортации. Конаныхин и его жена пытались бежать в Канаду, но были арестованы.

Депортация пары была отменена после ряда экстренных слушаний — после того как окружной судья США признал решение незаконным, заявив:

– У меня сложилось твердое впечатление, что люди в исполнительной власти очень хотят вернуть этого человека в Россию — по какой причине, я не могу сказать. Это дурно пахнет, — цитирует судью The Moscow Times.

В 2007 году ему опять предоставили убежище.

В 2011 году он основал Transparent Business.

Источник: JP