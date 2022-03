Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен встретились на украинско-польской границе, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Об этом 5 марта оба дипломата сообщили на своих страницах в Twitter.

В свою очередь, глава МИД Украины заявил, что стороны договорились о дальнейших поставках необходимого оружия для Украины, а также способах обеспечения эффективности санкций и усиления давления на Россию.

It was inspiring to meet today with my friend @DmytroKuleba at the Ukrainian-Polish border. The leadership and courage that he and @ZelenskyyUa have demonstrated are remarkable, and the United States and the world will continue to stand with them and the people of Ukraine. pic.twitter.com/utOke4HK3M

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 5, 2022