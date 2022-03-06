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Блинкен и Кулеба уверены в победе Украины: вопрос лишь в цене

Илья Нежигай редактор ленты
Блинкен и Кулеба уверены в победе Украины: вопрос лишь в цене

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен встретились на украинско-польской границе, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Об этом 5 марта оба дипломата сообщили на своих страницах в Twitter.

— Было вдохновляюще встретиться сегодня с моим другом Дмитрием Кулебой на украинско-польской границе. Лидерство и мужество, проявленные им и Владимиром Зеленским, поразительны, и Соединенные Штаты и весь мир будут продолжать поддерживать их и народ Украины, — написал Энтони Блинкен.

В свою очередь, глава МИД Украины заявил, что стороны договорились о дальнейших поставках необходимого оружия для Украины, а также способах обеспечения эффективности санкций и усиления давления на Россию.

— Путин должен прекратить свою бессмысленную и варварскую войну против Украины, — написал Дмитрий Кулеба.

В разговоре с прессой, Энтони Блинкен заявил, что давление на Россию будет только увеличиваться.

— Оно (давление, — Ред.) будет расти, пока эта война, война по выбору (России, — Ред.), не завершится, — заявил госсекретарь США.

В свою очередь, Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что Украина победит в войне в любой случае.

— Вопрос лишь в цене, цене победы. И если наши партнеры будут продолжать принимать решительные, системные решения по усилению экономического и политического давления в Украине, если они будут продолжать поставлять нам необходимые вооружения, цена будет меньше, — заявил глава МИД Украины.

Энтони Блинкен, комментирую цену победы, заявил, что США стремятся, чтобы ее цена была как можно меньше, а победа была одержана как можно быстрее.

— Мы вместе с Украиной так или иначе. В краткосрочной перспективе, в среднесрочной, в долгосрочной. Мы в этом вместе. У нас будет успех вместе. Украина победит, — заявил американский госсекретарь.

Главному дипломату США задали вопрос о просьбе Украины предоставить боевые самолеты, на что он ответил, что данные переговоры и работа уже проводится.

— В конце концов, их сила (народа Украины, — Ред.), их решимость, их преданность, при поддержке США и поддержке мира – победит, — заявил госсекретарь Блинкен.

Напомним, ранее Госсекретарь США выразил уверенность в том, что Украина победит в войне с Россией.

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Источник: Dmytro Kuleba, Secretary Antony Blinken, Голос Америки

Фото: Secretary Antony Blinken

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