Государственный секретарь США Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили действия, предпринятые странами всего мира для поддержки правительства Украины и украинского народа.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Блинкен и Кулеба также обсудили дополнительные потребности Украины в области безопасности, а еще экономической и гуманитарной поддержки нашей страны.

Энтони Блинкен от имени США выразил соболезнования тем, кто погиб в результате российской агрессии на суше, на море и в воздухе. По его словам, Кремль и его пособники будут привлечены к ответственности за войну в Украине.

— Хотя Соединенные Штаты скорбят о потерях Украины, мы всегда гордимся тем, что стоим на стороне народа Украины и поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, — говорится в сообщении Госдепа.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров закрыть небо, чтобы помочь Украине защититься.