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Факты / Мир / Мировые новости

Путин должен потерпеть поражение – Джонсон в обращении к украинцам

Татьяна Забожко редактор ленты
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к украинцам заверил, что президент РФ Владимир Путин должен потерпеть поражение.

Свое видеообращение глава правительства Великобритании начал на украинском языке:

– Я звертаюся до українців у Великій Британії та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах.

Далее, перейдя на английский, Борис Джонсон добавил, что “даже не может представить, что чувствуют люди, возмущение или боль, когда все, что они знают и любят, так непонятно и жестоко разбито”.

– Происходящее на вашей Родине отвратительно и, как у всех людей в Великобритании, у меня разрывается сердце от разрушений и гибели людей, – добавил Борис Джонсон.

Премьер-министр заверил, что вместе со многими друзьями Украины делает все возможное, чтобы поддержать украинцев и оказать давление на Владимира Путина.

– Вместе с США и Европейским Союзом мы ввели крупнейший пакет глобальных санкций, когда-либо вводимый против России. И мы будем делать это дальше, пока агрессия не прекратится, – подчеркнул Борис Джонсон.

Глава правительства констатирует: мир поворачивается спиной к Путину и его режиму – глобальные корпорации разрывают связи с Россией, участие в спортивных соревнованиях отменяется.

– Путин сделал серьезный просчет. Свободный мир единый в своей решимости противостоять его варварству, а сила духа и неповиновение украинского народа перед этой несправедливой и неоправданной агрессией трогает сердца по всему миру, – сказал Борис Джонсон.

Премьер-министр отметил, что почти каждый день разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, и удивляется его храбрости, спокойствию, целеустремленности, так же, как удивляется героизму и решительности украинского народа.

– Я знаю, что, как бы долго и тяжело это ни продолжалось, Путин должен потерпеть поражение. Наши мысли – со всей Украиной в борьбе за свободу. Слава Україні! – завершил обращение на украинском Борис Джонсон.

Сразу после публикации видео Борис Джонсон сообщил в Twitter, что Великобритания инициировала строжайший пакет санкций против режима Путина.

В частности, усиливает давление на криминальные элиты, пытающиеся отмывать деньги на территории Великобритании и закрыть коррупционную сеть.

Напомним, что первое видеообращение после начала полномасштабной войны в Украине Борис Джонсон записал 25 февраля.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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