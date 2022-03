Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к украинцам заверил, что президент РФ Владимир Путин должен потерпеть поражение.

Свое видеообращение глава правительства Великобритании начал на украинском языке:

Далее, перейдя на английский, Борис Джонсон добавил, что “даже не может представить, что чувствуют люди, возмущение или боль, когда все, что они знают и любят, так непонятно и жестоко разбито”.

Премьер-министр заверил, что вместе со многими друзьями Украины делает все возможное, чтобы поддержать украинцев и оказать давление на Владимира Путина.

Глава правительства констатирует: мир поворачивается спиной к Путину и его режиму – глобальные корпорации разрывают связи с Россией, участие в спортивных соревнованиях отменяется.

Премьер-министр отметил, что почти каждый день разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, и удивляется его храбрости, спокойствию, целеустремленности, так же, как удивляется героизму и решительности украинского народа.

Сразу после публикации видео Борис Джонсон сообщил в Twitter, что Великобритания инициировала строжайший пакет санкций против режима Путина.

The UK has led the way with our toughest ever sanctions package against Putin’s regime and we’re bolstering this with new powers in our arsenal to go further and faster.

We will ramp up pressure on criminal elites trying to launder money on UK soil & close the net on corruption. https://t.co/v9xF0RSEPo

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022