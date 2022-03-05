Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к украинцам заверил, что президент РФ Владимир Путин должен потерпеть поражение.

Свое видеообращение глава правительства Великобритании начал на украинском языке:

– Я звертаюся до українців у Великій Британії та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах.

Далее, перейдя на английский, Борис Джонсон добавил, что “даже не может представить, что чувствуют люди, возмущение или боль, когда все, что они знают и любят, так непонятно и жестоко разбито”.

– Происходящее на вашей Родине отвратительно и, как у всех людей в Великобритании, у меня разрывается сердце от разрушений и гибели людей, – добавил Борис Джонсон.

Премьер-министр заверил, что вместе со многими друзьями Украины делает все возможное, чтобы поддержать украинцев и оказать давление на Владимира Путина.

– Вместе с США и Европейским Союзом мы ввели крупнейший пакет глобальных санкций, когда-либо вводимый против России. И мы будем делать это дальше, пока агрессия не прекратится, – подчеркнул Борис Джонсон.

Глава правительства констатирует: мир поворачивается спиной к Путину и его режиму – глобальные корпорации разрывают связи с Россией, участие в спортивных соревнованиях отменяется.

– Путин сделал серьезный просчет. Свободный мир единый в своей решимости противостоять его варварству, а сила духа и неповиновение украинского народа перед этой несправедливой и неоправданной агрессией трогает сердца по всему миру, – сказал Борис Джонсон.

Премьер-министр отметил, что почти каждый день разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, и удивляется его храбрости, спокойствию, целеустремленности, так же, как удивляется героизму и решительности украинского народа.

– Я знаю, что, как бы долго и тяжело это ни продолжалось, Путин должен потерпеть поражение. Наши мысли – со всей Украиной в борьбе за свободу. Слава Україні! – завершил обращение на украинском Борис Джонсон.

Сразу после публикации видео Борис Джонсон сообщил в Twitter, что Великобритания инициировала строжайший пакет санкций против режима Путина.

The UK has led the way with our toughest ever sanctions package against Putin’s regime and we’re bolstering this with new powers in our arsenal to go further and faster. We will ramp up pressure on criminal elites trying to launder money on UK soil & close the net on corruption. https://t.co/v9xF0RSEPo — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

В частности, усиливает давление на криминальные элиты, пытающиеся отмывать деньги на территории Великобритании и закрыть коррупционную сеть.

Напомним, что первое видеообращение после начала полномасштабной войны в Украине Борис Джонсон записал 25 февраля.

To the people of Ukraine: Slava Ukraini. To the people of Russia: I do not believe this war is in your name. This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022

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